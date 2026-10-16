Salud Mental: "Desde el Ministerio de Salud Pública tenemos muchos desafíos", reconoció Lustemberg

“Están en ejecución un llamado, Acción País” que se trata de “proyectos que se desarrollan a nivel departamental, comunitario”, dijo. “Son 42 proyectos que están financiados y se están ejecutando, que recogen acciones que percibe una comunidad, algunos tienen que ver con vincular el acceso al deporte, otras con la prevención del suicidio”, profundizó.

“De hecho, dos experiencias que se están presentando en este momento, tienen que ver con un trabajo que se hace en una cooperativa de viviendas y en otro un proyecto más vinculado a la cultura”, señaló.

“Estamos incorporando más de 50 Licenciados en Psicología, en un proyecto que se llama Más Aula, una experiencia que comienza siendo piloto, pero va a fortalecer un trabajo que venimos haciendo con el sector educativo”, ahondó.

“En el área de educación media, con los Cecap [Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción] con las UTU, con los liceos donde incorporamos Licenciados en Psicología que fortalecen y trabajan en conjunto con los equipos interdisciplinarios que ya trabajan”, comentó.

En relación al trabajo articulado entre educación y salud la ministra se preguntó “quién mejor que los docentes para detectar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes alguna situación que amerite que se haya que se haga un acompañamiento por parte de los equipos de salud”.

Por otro lado “estamos trabajando en los Planes Departamentales de Salud, donde se identifican los efectores de salud, las instituciones de asistencia médica colectiva, los seguros, a la Administración de Servicios de Salud del Estado, Sanidad Militar, Policial, los recursos humanos, los recursos que hay a nivel territorial”, expresó Lustemberg.

Nuevo portal web

“Se ha puesto en funcionamiento un nuevo portal ‘saludmental.gub.uy’, donde se reúne en un único espacio de información para que todos los ciudadanos del país sepan los dispositivos, las prestaciones de salud, cuáles son de educación ante alguna situación de abordaje de salud mental”, anunció.

Tenemos muchos desafíos porque a veces los recursos humanos no están en lugares donde nos hace falta cubrir en los servicios de salud”, reconoció. “Tenemos el compromiso de tener más dispositivos, casas de medio camino, estamos poniendo en funcionamiento por parte de la Administración de Servicios de Salud del Estado un dispositivo en el Hospital Saint Bois que aborda la situación de adolescente que requieren algún tipo de acompañamiento en salud mental, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social en mejorar todo lo que tiene que ver el abordaje para las personas mayores en los establecimientos de larga estadía”, manifestó.

Con el Instituto Nacional de la Juventud “estamos trabajando en estos siete dispositivos que ya habían de la campaña Ni Silencio Ni Tabú a extender en el año 2027 en cinco departamentos más, donde se aborda y trabaja con adolescentes y con jóvenes”, puntualizó. “Hemos desarrollado muchas acciones y tenemos mucho para hacer este año”, complementó.

“Este año tuvimos una disminución transitoria” en cuanto a los suicidios “que nos obliga a estar muy atentos a determinados abordajes y estamos haciendo un seguimiento por parte de todo el Sistema de Salud en todos los prestadores cuando una persona tiene un intento de autoeliminación que tenga una respuesta inmediata y de continuidad por parte de los servicios de salud”, resaltó.

En este asunto “el sistema de salud tiene una responsabilidad indelegable, pero el bienestar como dice la campaña, no es que me pase a mi algo vinculado a la salud mental sino que nos pasa a todos como sociedad que estamos atravesados de esto y es de los desafíos más importantes que hay para todo las sociedades en el mundo, no solamente en el Uruguay”, advirtió.

A mediados de 2025 se había informado que 30 mil personas estaban en listas de espera para psiquiatra, en relación a ese dato la ministra confirmó que hay “una disminución del 15% de esas listas, sobre todo en la Administración de Servicios de Salud del Estado”, anunció. Esta problemática no tiene que ver con “la cantidad de especialistas que el Uruguay tiene, sino con la cantidad de especialistas que el Sistema Nacional Integrado de Salud dispone”, apuntó.

“A veces tenemos profesionales del área de salud mental que trabajan en el ejercicio libre de la profesión y no tenemos la respuesta adecuada en la Administración de Servicios de Salud del Estado”, reconoció. “En el Hospital Villardebó hay días que tenemos las guardias descubiertas, en el Hospital Maciel igual” por otro lado “en algunos prestadores, que son las instituciones de asistencia médica colectiva, a veces para la atención de urgencia tenemos dificultades” por lo tanto “cuán problemático es para la continuidad que se requiere de la atención en otros niveles de atención”, reflexionó.

Estrategia de Salud Mental

“Una de las estrategias de trabajo que tenemos es fortalecer los equipos del primer nivel de atención, con todos las cercanías que requiere una persona que cuando se precisa u a la disciplina de psiquiatría tanto de niños como de adultos, un Licenciado en Psicología, Trabajo Social, Enfermería, un Médico Generalista con formación comunitaria puede tener esa primera resolutividad”, reiteró.

“Nosotros hemos implementado ordenanzas y decretos que liberan la indicación de la medicación crónica, porque esa es una de las dificultades que identificamos en los tiempos de espera donde la reiteración de la medicación en un paciente que no requiere en ese momento la consulta del especialista, ocupa lugar para sí otro paciente que requeriría la intervención”, evaluó.

Ante la consulta de Caras y Caretas sobre el plan de trabajo para concretar el cierre de los manicomios, que en 2017 se fijó para 2025, y en este período de gobierno se prorrogó hasta 2019, la ministra contestó que están “trabajando, y tiene que ver con generar dispositivos, que no sean solamente del modelo asilar y manicomial”, explicó.

El ministro Civila complementó que “la campaña que hoy estamos compartiendo pone el centro en lo comunitario y esa perspectiva tiene que atravesar lo que hacemos todas las instituciones”. El Ministerio de Desarrollo Social “hace mucho en materia de salud mental, atendemos a más de 1500 personas en situación de extrema vulneración en dispositivos especializados”, ejemplificó.

“Tenemos más de 500 personas en hogares asistidos con consumo problemático de drogas, casas de medio camino, es parte de esa búsqueda que también venimos haciendo como país de encontrar espacios no asilares donde las personas puedan ir haciendo un tránsito para una transformación de su propia vida”, agregó.

“Tenemos dispositivos comunitarios vinculados también a apoyos sociolaborales socioeducativos y este esta impronta del trabajo en el territorio, en cada barrio, en cada localidad, en cada pueblo, de generar espacios comunes donde poder compartir también lo que nos pasa”, aseveró.

“Abordar lo que se toma como un problema individual, como un problema colectivo, aliviana la vida de las personas”, aseguró el ministro. “Vivir cargando con estas circunstancias como si fueran circunstancias privadas, ejerce mucha presión en la salud mental también de todos nosotros”, evaluó.

“En materia de personas mayores también hay un trabajo muy fuerte en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y con otros actores del estado en lo que tiene que ver con la regulación de los establecimientos de larga estadía, donde también muchas veces los temas de salud mental están presentes”, reconoció.

La sectorial de salud

La Comisión Intersectorial esta integrada por representantes del: Ministerio de Desarrollo Social (que coordina), de los Ministerios de Salud Pública, Educación y Cultura, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ambiente, Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas, Interior, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Secretaría Nacional de Drogas, Banco de Previsión Social, Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay, Administración de los Servicios de Salud del Estado, Secretaría Nacional del Deporte y Secretaría de Derechos Humanos.

En la jornada hubo una presentación de diferentes conversatorios. La Mesa central estuvo integrada por:

Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social

Iliana Da Silva, secretaria de Derechos Humanos

Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado

Alejandro Pereda, secretario nacional del Deporte

Aldo Tomassini, secretario nacional de Drogas

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública

Mesa 2: Salud mental y derecho a la vivienda

Santiago Duce, cooperativa Gente de Calle - Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam)

Selva Tabeira, cooperativa de vivienda Hamabi

Mónica Ramírez, proyecto Acción País: Promoción y Prevención en Salud Mental en el Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua - Fucvam

Enrique Cal, presidente de Fucvam

Tamara Paseyro, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Mesa 3: Salud mental y derecho a la cultura

Sebastián Baez, proyecto Moebius - Ministerio de Desarrollo Social - Grameen Uruguay

Andres Alba, Urbano - Dirección Nacional de Cultura, Ministerio de Educación y Cultura

Cecilia Izuibejeres, proyecto Acción País: Efecto Mariposa: Teatro y Salud Mental en los Territorios - EMAD

Claudio Etcheverry y Cristian González, murga A Todo Trapo - Secretaría Nacional de Drogas

Ana Ortiz, Secretaría Nacional del Deporte

Y en el hall de entrada se presentó la exposición “La forma de lo común. Prácticas de construcción del modelo comunitario de salud mental”, una muestra retrospectiva del taller de rehabilitación Sala 12 del Hospital Vilardebó.