Sánchez defendió acuerdo con Solaria y Cardona destacó la "robustez" de la empresa

En una entrevista con Informativo Sarandí, Sánchez afirmó que la iniciativa se encuentra ahora en una etapa de preparación y que la empresa deberá avanzar en la compra de los terrenos y presentar los proyectos ante el Ministerio de Ambiente para obtener las habilitaciones correspondientes.

“Ahora comienza una hoja de ruta”, señaló el jerarca, quien destacó que el gobierno cuenta con un cronograma de trabajo y que la construcción se desarrollaría durante el actual período de administración. La puesta en funcionamiento del emprendimiento está prevista para 2029 o 2030.

El presidente Yamandú Orsi había presentado la iniciativa como una de las mayores inversiones privadas anunciadas en Uruguay en los últimos años. El proyecto combina generación de energía renovable con infraestructura tecnológica, en particular un centro de datos, cuya instalación requiere disponibilidad eléctrica y conexiones adecuadas a la red.

Sánchez explicó que las conversaciones con Solaria se desarrollaron durante varios meses. La empresa había transmitido sus intenciones de invertir en Uruguay al embajador uruguayo en España y luego mantuvo contactos con autoridades nacionales. La primera misión estuvo encabezada por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y posteriormente se realizaron reuniones en Uruguay con distintos ministerios.

Hace aproximadamente dos meses, según relató el secretario de Presidencia, hubo encuentros con UTE para abordar aspectos técnicos de la propuesta.

La localización de los emprendimientos responde, entre otros factores, a las condiciones de conexión eléctrica. Sánchez señaló que no cualquier departamento dispone de los nodos de infraestructura necesarios para instalar una iniciativa de estas características y vinculó la selección de los emplazamientos con esa disponibilidad.

Cardona destacó robustez de los españoles

La ministra Industria Energía y Mintería, Fernanda Cardona, defendió la capacidad empresarial y “robustez” de Solaria y afirmó que no existen elementos que permitan dudar de su capacidad de inversión. En una entrevista con TV Ciudad, destacó que la compañía desarrolla proyectos energéticos y centros de datos en Europa, cuenta con inversores de distintos países y dispone de equipos técnicos propios.

Cardona señaló, además, que la experiencia de trabajo de UTE con la empresa ha sido positiva. La ministra destacó que Solaria no se limita a tercerizar sus proyectos, sino que participa en su desarrollo y ejecución.

El proyecto deberá atravesar, de todos modos, las etapas administrativas correspondientes antes de concretarse. La adquisición de los terrenos y las autorizaciones ambientales forman parte de los próximos pasos. Por tanto, el anuncio de inversión constituye el inicio de un proceso que todavía requiere cumplir con las condiciones regulatorias y técnicas para avanzar hacia la construcción.