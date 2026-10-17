Sánchez duro con la oposición ante anuncio de Bukele: "El ídolo de algunos va a liberar presos"

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, descartó que el gobierno vaya a tomar elementos del modelo de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pocos días de la visita oficial del vicepresidente de ese país, Félix Ulloa, y apuntó contra los dirigentes de los partidos de la oposición que lo toman como referencia.
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Consultado sobre si había algo de ese modelo que se pudiera aplicar en Uruguay, Sánchez admitió que el tema le aburre “un poco” y marcó diferencias entre ambos países. “La distancia entre lo que pasa en El Salvador y en Uruguay es muy grande. La violencia es extremadamente distinta, la lógica de las maras es totalmente distinta”, sostuvo en entrevista con Canal 12.
Por otra parte, el jerarca se refirió al anuncio que realizó Bukele el miércoles acerca de que está evaluando liberar condicionalmente al 50% de los presos. “Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada a una gran cantidad de reos que sí son culpables y merecen estar en la cárcel, pero que en las condiciones que vive nuestro país tal vez se pueda hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”, dijo el mandatario salvadoreño.
"Ojeda se cayó de la silla"
Sánchez hizo referencia a esa medida y mencionó al senador colorado Andrés Ojeda. “Creo que Ojeda se cayó de la silla, porque tanto que habla de Bukele… Fijate que el ídolo de algunos va a liberar presos”, ironizó.
Según Sánchez, con esa decisión el salvadoreño “está reconociendo que fueron presos sin la más mínima garantía”. “Te metían preso si tenías un tatuaje. Lo que está reconociendo Bukele es que metió gente que no tenía que estar presa. Salvo que en Uruguay queramos volver a una lógica donde no hay derechos, yo no tomaría nada de eso”, afirmó.
En la misma línea, también se refirió a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que propuso prohibir el pelo largo y las uñas pintadas a los varones en los centros educativos, como ejemplo de “cosas que están pasando en la región”. “Uruguay tiene que encontrar una forma que sea conforme a nuestras tradiciones: la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho que combata el delito, reprima y prevenga el delito”, planteó.
Consultado sobre las encuestas que muestran que una parte de los votantes de izquierda ve con buenos ojos a Bukele, el secretario lo atribuyó al miedo en los barrios. “Si vivís en una situación donde tenés mucho miedo por tus hijos cuando vienen del liceo, de la escuela, del trabajo, lo primero que querés es seguridad”, explicó.