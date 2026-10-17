Sánchez duro con la oposición ante anuncio de Bukele: "El ídolo de algunos va a liberar presos"

"Ojeda se cayó de la silla"

Sánchez hizo referencia a esa medida y mencionó al senador colorado Andrés Ojeda. “Creo que Ojeda se cayó de la silla, porque tanto que habla de Bukele… Fijate que el ídolo de algunos va a liberar presos”, ironizó.

Según Sánchez, con esa decisión el salvadoreño “está reconociendo que fueron presos sin la más mínima garantía”. “Te metían preso si tenías un tatuaje. Lo que está reconociendo Bukele es que metió gente que no tenía que estar presa. Salvo que en Uruguay queramos volver a una lógica donde no hay derechos, yo no tomaría nada de eso”, afirmó.

En la misma línea, también se refirió a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que propuso prohibir el pelo largo y las uñas pintadas a los varones en los centros educativos, como ejemplo de “cosas que están pasando en la región”. “Uruguay tiene que encontrar una forma que sea conforme a nuestras tradiciones: la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho que combata el delito, reprima y prevenga el delito”, planteó.

Consultado sobre las encuestas que muestran que una parte de los votantes de izquierda ve con buenos ojos a Bukele, el secretario lo atribuyó al miedo en los barrios. “Si vivís en una situación donde tenés mucho miedo por tus hijos cuando vienen del liceo, de la escuela, del trabajo, lo primero que querés es seguridad”, explicó.