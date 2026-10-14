Un techo para volver a empezar: Estado otorgará 50 soluciones habitacionales a personas que egresan de la cárcel

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) suscribieron un convenio marco para disponer de 50 soluciones habitacionales transitorias dirigidas a personas egresadas del sistema penitenciario. La iniciativa para resolver el "techo" está focalizada en aquellos ciudadanos incorporados a los programas institucionales de rehabilitación que coordina la Dirección Nacional del Liberado (Dinali).
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La firma del acuerdo fue encabezada por la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, y el titular del Mides, Gonzalo Civila, contando además con la participación del subsecretario del MVOT, Christian di Candia, el director nacional de Vivienda, Milton Machado, y el director de la Dinali, Luis Parodi.
Alcance de las herramientas y modalidades de apoyo
El programa prevé dos modalidades principales de intervención habitacional adaptadas a las necesidades de cada usuario:
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Subvenciones de arrendamiento: Otorgamiento de subsidios totales o parciales para el alquiler de fincas urbanas.
Autoconstrucción asistida: Acompañamiento técnico y financiero para la edificación o ampliación de viviendas en predios propios o de núcleos familiares.
Ambas modalidades contarán con el respaldo, la supervisión técnica y la rendición de cuentas permanente a cargo de los equipos profesionales de la Dinali.
Inclusión social como eje de seguridad ciudadana
Durante el acto, la ministra Tamara Paseyro enmarcó el acuerdo dentro del Plan Quinquenal de Vivienda, señalando que la medida busca generar condiciones para «una sociedad más justa e integrada, que apuesta a la convivencia y a la mejora de la seguridad».
Por su parte, el ministro Gonzalo Civila enfatizó la necesidad estatal de construir puentes de integración articulados entre vivienda, salud y empleo. En la misma línea, el director de la Dinali, Luis Parodi, valoró el impacto del programa al sostener que disponer de un espacio propio representa «el 80% del éxito en el proceso de rehabilitación y estabilización social» de quienes egresan del sistema de reclusión.