Un techo para volver a empezar: Estado otorgará 50 soluciones habitacionales a personas que egresan de la cárcel

Subvenciones de arrendamiento: Otorgamiento de subsidios totales o parciales para el alquiler de fincas urbanas.

Autoconstrucción asistida: Acompañamiento técnico y financiero para la edificación o ampliación de viviendas en predios propios o de núcleos familiares.

Ambas modalidades contarán con el respaldo, la supervisión técnica y la rendición de cuentas permanente a cargo de los equipos profesionales de la Dinali.

Inclusión social como eje de seguridad ciudadana

Durante el acto, la ministra Tamara Paseyro enmarcó el acuerdo dentro del Plan Quinquenal de Vivienda, señalando que la medida busca generar condiciones para «una sociedad más justa e integrada, que apuesta a la convivencia y a la mejora de la seguridad».

Por su parte, el ministro Gonzalo Civila enfatizó la necesidad estatal de construir puentes de integración articulados entre vivienda, salud y empleo. En la misma línea, el director de la Dinali, Luis Parodi, valoró el impacto del programa al sostener que disponer de un espacio propio representa «el 80% del éxito en el proceso de rehabilitación y estabilización social» de quienes egresan del sistema de reclusión.