500 préstamos para comprar vivienda: quiénes pueden inscribirse desde este lunes

La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, explicó que el programa busca atender precisamente esa situación y ampliar las posibilidades de compra para sectores de ingresos medios.

Cómo funcionarán los préstamos y los subsidios

El financiamiento será otorgado por el BHU en Unidades Indexadas (UI), con un plazo de hasta 25 años y la posibilidad de financiar hasta el 95% del valor de la vivienda. Por lo tanto, las personas beneficiarias deberán contar con un ahorro previo equivalente al 5% del valor de la propiedad que deseen comprar.

Uno de los principales diferenciales de Abriendo Puertas – Primera Vivienda es la posibilidad de acceder a un subsidio para reducir el monto de la cuota mensual. El apoyo será definido de acuerdo con la situación de cada hogar.

El director nacional de Vivienda, Milton Machado, señaló que el subsidio podrá alcanzar hasta el 50% de la cuota, lo que permitirá disminuir el esfuerzo económico mensual de los hogares que cumplan con las condiciones establecidas.

Cuáles son los ingresos mínimos para inscribirse

El programa admitirá tanto hogares unipersonales como hogares integrados por más de una persona. Los titulares del préstamo podrán ser hasta dos y deberán cumplir con las condiciones de edad, ingresos, antigüedad laboral, ahorro previo y evaluación crediticia que establezcan las bases del llamado.

Los ingresos mínimos requeridos variarán según la ubicación del hogar. En Maldonado y Ciudad de la Costa, el rango exigido se ubicará entre $ 77.000 y $ 146.000 mensuales, mientras que en el resto del país será de $ 58.000 a $ 146.000.

Las personas postulantes podrán elegir una vivienda usada o existente en el mercado inmobiliario, siempre que esté ubicada en el departamento en el que se inscriban. La propiedad deberá cumplir con las condiciones del programa y será evaluada, aprobada y tasada por el BHU.

Cuánto dinero se podrá solicitar

Los montos máximos de tasación y de préstamo dependerán de la zona donde se encuentre la propiedad.

En Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa, el préstamo máximo será de aproximadamente US$ 117.000, equivalentes a 712.500 UI. Para el resto del país, el tope será de aproximadamente US$ 97.000, equivalentes a 589.000 UI.

Estos límites, junto con la evaluación de cada vivienda y la capacidad de pago de los solicitantes, determinarán las condiciones concretas del financiamiento.

Hasta cuándo hay tiempo para anotarse

Las inscripciones se realizarán exclusivamente en línea, a través del sitio web del Ministerio de Vivienda, desde este 19 de octubre hasta el 30 de noviembre.

Los 500 préstamos de esta primera convocatoria se distribuirán entre los departamentos en función de la cantidad de hogares postulantes que cumplan con los requisitos. Si la demanda supera los cupos disponibles, se realizará un sorteo proporcional a las inscripciones habilitadas en cada departamento.

Las bases del llamado y la documentación necesaria para postularse estarán disponibles en los canales oficiales del MVOT. Además, el Ministerio habilitó la línea gratuita 0800 46427 para quienes necesiten más información sobre el programa.

Con esta convocatoria, el Gobierno busca facilitar el acceso a la vivienda propia a hogares que pueden asumir un crédito hipotecario, pero necesitan reducir la barrera del ahorro inicial para concretar la compra.