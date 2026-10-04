Canelones prepara un mes de actividades para las personas mayores

Reconocimientos

El intendente también reconoció a quienes estuvieron al frente de las primeras acciones en esta área, entre ellos el exintendente Marcos Carámbula y Susana Bergeret, quien fue la primera responsable del Área de Personas Mayores. Durante el acto, Bergeret recibió un reconocimiento por su participación en la construcción y consolidación de las políticas departamentales dirigidas a esta población.

La directora general de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, remarcó la necesidad de sostener una presencia territorial que permita acompañar a las personas mayores en sus hogares y comunidades. En ese marco, anunció para este período el desarrollo de Canelones te acompaña a cuidar, una propuesta que incorporará agentes comunitarios para brindar apoyo de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Garrido explicó que la iniciativa toma como referencia experiencias desarrolladas en otros países y planteó que Canelones pretende implementar el programa como parte de su política de cuidados.

Responsable de personas mayores

Por su parte, el responsable del Área de Personas Mayores, Carlos García, destacó la necesidad de promover la autonomía, la participación y el acceso a la cultura de las personas mayores. Señaló que la agenda de octubre se inscribe en una política de cuidados y envejecimiento que procura desarrollar programas con alcance territorial.

El acto, realizado en la Sala Lumiere de la capital departamental, reunió a integrantes de los equipos que participaron de las políticas para personas mayores durante las últimas dos décadas. La actividad permitió vincular a representantes de la administración iniciada en 2005 con integrantes del actual gobierno departamental.

Bergeret agradeció el reconocimiento y recordó su experiencia al frente del área. “Tengo que reconocer que trabajé mucho, hasta de más. Pero siempre fue lo que me gustó. Recibí muchas cosas lindas de cada localidad”, expresó.

El encuentro finalizó con una presentación artística del Coro Uni3 de Ciudad de la Costa.