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Sociedad Caras y Caretas | antel tv | pantalla

Un paso más

Caras y Caretas llega a Antel TV y amplía su presencia en el ecosistema audiovisual uruguayo

Caras y Caretas comenzó a transmitir la programación en vivo a través de Antel TV, con contenidos de política, actualidad, fútbol, cultura y análisis internacional.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

En Caras y Caretas sumamos una nueva pantalla para nuestros contenidos periodísticos. Desde ahora, nuestra programación en vivo también se puede ver a través de Antel TV, un paso que amplía nuestros canales de distribución y marca un nuevo hito en nuestra trayectoria audiovisual.

Con esta incorporación, buscamos llegar a nuevas audiencias y ofrecer más posibilidades para acceder a nuestros contenidos. La propuesta reúne programas dedicados a la política, la actualidad, el fútbol, la cultura, el análisis internacional y otros temas que forman parte de nuestra agenda periodística.

La llegada a Antel TV representa una nueva oportunidad para encontrarnos con quienes nos siguen, ampliar nuestra comunidad y continuar desarrollando espacios de información, análisis y debate sobre los principales asuntos de interés público.

De la revista gráfica a una nueva pantalla

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos acompañado las transformaciones del periodismo y de las formas de comunicar. Desde el formato gráfico hasta el portal digital y la producción audiovisual, fuimos incorporando nuevas herramientas y plataformas para mantenernos cerca de nuestros lectores y audiencias.

En ese recorrido, el streaming se convirtió en un espacio fundamental para desarrollar programas propios, abordar la coyuntura y generar instancias de intercambio y reflexión sobre la realidad nacional e internacional.

Ahora, con nuestra llegada a Antel TV, damos un nuevo paso en ese proceso de expansión, sumando otra vía de acceso a los programas que ya forman parte de nuestra propuesta audiovisual.

Más formas de encontrarnos

Los hábitos de consumo de información cambian y, con ellos, también se transforman los desafíos de los medios de comunicación. Por eso, seguimos apostando a diversificar nuestros formatos y ampliar la circulación de nuestros contenidos, sin perder la identidad editorial que nos caracteriza.

Con esta nueva etapa, reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo, la actualidad y el debate público, al tiempo que exploramos nuevas formas de llegar a más personas.

Caras y Caretas TV, ahora también en Antel TV. Una nueva pantalla para seguir compartiendo nuestros programas, nuestras miradas y los temas que nos convocan como sociedad.

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