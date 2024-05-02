Circula por unidades militares reivindicaciones de un Sindicato Militar

Otros suman el hecho de que a partir de la actualización de los contenidos de la Formación Militar, los nuevos militares se ven como sujetos de derechos que no contradice la disciplina militar, más la integración de civiles y personal femenino que vienen con otra sensibilidad de los vínculos aún dentro del universo castrense.
El comunicado que compartimos no ha sido editado por redacción y se publica tal cual circula, incluyendo su apoyo al plebiscito contra la ley de Seguridad Social.
El comunicado
Reivindicaciones del Sindicato Militar
ESTABILIDAD LABORAL
- QUE LOS CONTRATOS PARA NOSOTROS EL PERSONAL SUBALTERNO NO SEA ANUAL NI CADA 2 AÑOS, LO QUE CAUSA INESTABILIDAD LABORAL YA QUE LOS JEFES CUANDO QUIEREN LE PUEDEN NO RENOVAR EL CONTRATO, EXIGIMOS QUE EL PRIMER CONTRATO MILITAR SEA POR 1 AÑO Y DESPUÉS SEA PERMANENTE, COMO PASA A LOS 10 AÑOS DE SERVICIO.
VIÁTICO EN LA MISIÓN
- QUE EL VIÁTICO DE MISIONES DE PAZ SEA EL MISMO PARA EL SOLDADO QUE PARA LOS OFICIALES, HOY ES DE 1000 DOLARES POR MES MIENTRAS QUE LOS OFICIALES GANAS DE 3000 A 4000 DOLARES POR MES, SIENDO QUE LOS CAPITANES Y JEFES NO SE ARRIESGAN EN LAS OPERACIONES POR QUE PERMANECEN EN LAS BASES CON AIRE ACONDICIONADO Y ARMANDO FIESTAS LOS VIERNES DE NOCHE CON LAS DOCTORAS Y FEMENINAS DE LAS BASES. POR LO QUE EXIGIMOS QUE SEA UNA VIÁTICO DE 2000 DÓLARES PAREJO PARA TODOS.
CONDICIONES DE TRABAJO
- QUE EL HORARIO DE TRABAJO SEA DE 8 HORAS COMO MÁXIMO, NO PUEDE SER QUE TENGAMOS UN HORARIO CUANDO EL JEFE QUIERE DE 0800 A 2000 O MÁS (12 HORAS A 16 HORAS DE TRABAJO), SIN PAGO DE HORAS EXTRAS NI NADA.
- QUE NO USEN PARA TRABAJOS AJENOS A LO MILITAR, BUSCANDO HACER PARA HACER PLATA PARA EL JEFE DE LA UNIDAD, COMO HACER PISCINAS EN LA B.I.1 , CORTAR LEÑA EN RIVERA, O HACERLE LA CASA AL JEFE DEL BN.I.12 EN PIRIÁPOLIS , TENER A LOS CHOFERES ESPERANDO TODA LA NOCHE SIN COMER, MIENTRAS LOS OFICIALES HACEN SUS GRANDES FIESTAS EN EL QUINCHO DE ARTEAGA CON LA PLATA DEL EJÉRCITO Y OTRAS MATUFIAS MÁS.
- QUE LAS SANCIONES YA SEAN DE ARRESTO A RIGOR O SIMPLE SE CUMPLAN HASTA LA HORA 1800, COMO SE LE APLICA A LA MAYORÍA DEL PERSONAL FEMENINO, PARA IGUALAR LOS GÉNEROS Y NO SE NOS OBLIGUE A NO VER A NUESTRAS FAMILIAS DURANTE DÍAS.
RETIRO
- ESTAMOS A FAVOR DEL PLEBISCITO PARA BAJAR LA EDAD MÁXIMA POR LO MENOS A LOS 60 AÑOS, YA QUE NO SE PUEDE TRABAJAR Y HACER GUARDIA CON 65 AÑOS.
- QUE EL CÁLCULO DE RETIRO DEL PERSONAL SUBALTERNO SE A DIFERENTE AL DE LOS OFICIALES YA QUE CON EL PROMEDIO DE 20 AÑO LO QUE ES UNA MISERIA, Y LOS OFICIALES VAN SUBIENDO EL SUELDO DESDE ALFEREZ A CORONEL O GENERAL, NO ES LO MISMO. EXIGIMOS QUE SE HAGA UN CÁLCULO EN BASE AL 90% DEL SUELDO DE UN SUBOFICIAL MAYOR.
VIVIENDA
- QUE SE USEN LOS PREDIOS MILITARES, QUE HAY MUCHOS, PARA HACER COOPERATIVAS DE VIVIENDAS DEL PERSONAL SUBALTERNO, EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE LE DA EL MINISTERIO DE VIVIENDA A FUCVAM.
- MEJORAR EL CONVENIO ENTRE EL MDN Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, YA QUE ES IMPOSIBLE QUE CON EL SUELDO DE MISERIA ( 20 MIL PESOS) DE UN SOLDADO ENTRAR Y PAGAR LAS ALTAS CUOTAS
EDUCACION
- QUE SE AUTORICE DENTRO DEL HORARIO LABORAL, A CONCURRIR AL LICEO EXTRAEDAD PARA COMPLETAR SECUNDARIA, YA QUE MUCHAS VECES ENTRE LAS GUARDIAS Y DESTACAMENTOS LA GENTE NO PUEDE IR A CLASES.
SANIDAD MILITAR
- MEJORAR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL QUE VIVE EN EL INTERIOR
- QUE SE CONTRATE SUB OFICIALES EN LA FUNDACIÓN FERNÁNDEZ ENCISO , YA QUE SOLO CONTRATAN CORONELES RETIRADOS QUE GANAN MUY BIEN.
- QUE LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MILITAR SEA POR NÚMERO O LLEGADA Y NO POR GRADO, TODOS PAGAMOS LO MISMO.
- QUE SE ELIMINE EL TICKETS QUE NOS COBRAN YA QUE PARA ALGO NOS DESCUENTAN DEL SUELDO LA CUOTA.
JUSTICIA MILITAR
- ELIMINAR LA JUSTICIA MILITAR YA QUE LA MISMA SE LE APLICA SOLO A NOSOTROS LOS DE TROPA Y ES UN INSTRUMENTO DE AMENAZA PERMANENTE, DONDE NO TE DAN NI UN ABOGADO Y TE COCINAN SIN DEFENSA, ADEMÁS TE PONEN UN ANTECEDENTE COMO SI FUERA UN DELINCUENTE COMÚN.