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Sociedad Estafa | agencia | estafa

decena de víctimas

Estafas sin freno: Agencia denunciada por fraudes masivos sigue vendiendo viajes para 2027

La Agencia denunciada por estafas fue clausurada por el Ministerio de Turismo pero la empresa sigue vendiendo paquetes turísticos a través de redes sociales.

Agencia de viajes denunciada por estafa

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Por Redacción de Caras y Caretas

Lo que debía ser el viaje de sus vidas terminó convertido en un verdadero drama financiero y emocional para casi un centenar de uruguayos. El Ministerio de Turismo (Mintur) dispuso en las últimas horas la clausura preventiva de la agencia Magna Group (anteriormente conocida como Travel Vip), luego de que se multiplicaran las denuncias por estafas sobre venta de paquetes turísticos fraudulentos.

Sin embargo, el accionar oficial no ha logrado detener por completo la operación de la empresa: varias víctimas advirtieron que los responsables continúan publicando ofertas y vendiendo pasajes para marzo de 2027 a través de redes sociales.

Reservas inexistentes, documentación falsa y deudas de miles de dólares

El esquema de maniobra afectó ya a unos 70 usuarios. Las víctimas relatan haber abonado miles de dólares —con cifras que en casos individuales superan los USD 5.400 en pasajes, estadías y traslados— para luego descubrir, horas antes de abordar el avión, que la documentación entregada era apócrifa.

Muchos de los pasajeros afectados debieron recurrir a créditos bancarios o desprenderse de bienes personales para cumplir el sueño del viaje. Al llegar la fecha, se encontraban con que las agencias mayoristas no habían recibido el dinero y que las reservas hoteleras no existían.

El caso ya está formalmente presentado ante la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Turismo y el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional.

Postura del sector y recomendaciones de seguridad

Desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), su presidente Carlos Pera aclaró que la empresa imputada nunca formó parte de la gremial y respaldó la intervención del Ministerio, solicitando cautela para no perjudicar al resto del sector.

Por su parte, analistas de la industria advierten por la proliferación de firmas que ingresan al mercado turístico operando bajo esquemas puramente financieros y sin respaldo. Desde el Ministerio de Turismo se recuerda a los usuarios la importancia crítica de verificar que la agencia esté formalmente registrada en el Padrón Operativo del Mintur, un requisito imprescindible que garantiza seguros ante eventuales desfalcos o quiebras.

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