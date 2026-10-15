Lo que debía ser el viaje de sus vidas terminó convertido en un verdadero drama financiero y emocional para casi un centenar de uruguayos. El Ministerio de Turismo (Mintur) dispuso en las últimas horas la clausura preventiva de la agencia Magna Group (anteriormente conocida como Travel Vip), luego de que se multiplicaran las denuncias por estafas sobre venta de paquetes turísticos fraudulentos.
decena de víctimas
Estafas sin freno: Agencia denunciada por fraudes masivos sigue vendiendo viajes para 2027
La Agencia denunciada por estafas fue clausurada por el Ministerio de Turismo pero la empresa sigue vendiendo paquetes turísticos a través de redes sociales.