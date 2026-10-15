Estafas sin freno: Agencia denunciada por fraudes masivos sigue vendiendo viajes para 2027

Muchos de los pasajeros afectados debieron recurrir a créditos bancarios o desprenderse de bienes personales para cumplir el sueño del viaje. Al llegar la fecha, se encontraban con que las agencias mayoristas no habían recibido el dinero y que las reservas hoteleras no existían.

El caso ya está formalmente presentado ante la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Turismo y el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional.

Postura del sector y recomendaciones de seguridad

Desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), su presidente Carlos Pera aclaró que la empresa imputada nunca formó parte de la gremial y respaldó la intervención del Ministerio, solicitando cautela para no perjudicar al resto del sector.

Por su parte, analistas de la industria advierten por la proliferación de firmas que ingresan al mercado turístico operando bajo esquemas puramente financieros y sin respaldo. Desde el Ministerio de Turismo se recuerda a los usuarios la importancia crítica de verificar que la agencia esté formalmente registrada en el Padrón Operativo del Mintur, un requisito imprescindible que garantiza seguros ante eventuales desfalcos o quiebras.