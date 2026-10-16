Fin de semana con inestabilidad, descenso térmico y ráfagas de viento en el país

Las condiciones atmosféricas sobre el territorio nacional se mantendrán con inestabilidad y sesgo otoñal durante el próximo fin de semana. Las proyecciones elaboradas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y los análisis del observatorio privado MetSul coinciden en que la combinación de un frente frío y la influencia de un ciclón extratropical en el Atlántico austral generará lluvias de carácter irregular, ráfagas de viento en la franja marítima y un descenso generalizado de las marcas térmicas.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Frente frío y rotación de vientos con rachas costeras
El fenómeno principal del fin de semana responde al avance de un sistema frontal impulsado por una baja presión en el océano, lo que motivará un giro gradual de los vientos hacia el sur y suroeste. Este recambio de masa de aire incrementará la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de entre 50 y 60 km/h en la costa sur y este, especialmente en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.
A su vez, la irrupción de aire fresco dejará temperaturas atípicas para mediados de primavera, con mínimas que se ubicarán en torno a los 9 °C y 11 °C en la zona centro-sur y este, mientras que las máximas difícilmente superen los 16 °C a 18 °C en el sur del Río Negro.
Comportamiento por regiones
-
Montevideo y Área Metropolitana: Prevalecerán los cielos nubosos y cubiertos, con presencia de neblinas y probables lluvias aisladas o lloviznas intermitentes. Se registrará un marcado descenso térmico con máximas de 15 °C a 17 °C y vientos del sector sur acompañados de rachas persistentes.
Zona Este y Centro-Sur: Abundante nubosidad, precipitaciones de variada intensidad y eventual desarrollo de tormentas puntuales. Las condiciones costeras mantendrán fuerte oleaje y viento del suroeste.
Norte (Noroeste y Noreste): Si bien registrará los valores térmicos más altos del país —con máximas que rozarán los 20 °C a 21 °C—, el área se verá afectada por el paso del frente frío, con precipitaciones aisladas y riesgos de heladas agrometeorológicas tardías en zonas rurales durante el amanecer de las siguientes jornadas.
Recomendaciones de los organismos meteorológicos
Ante la eventualidad de ráfagas intensas en la faja costera y la persistencia de calzadas húmedas con reducción de visibilidad por neblinas, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al conducir en rutas nacionales, mantener especial atención en zonas arboladas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento en fincas e instalaciones temporales. Se prevé que el sistema comience a desplazarse hacia el inicio de la próxima semana, dando paso a una paulatina estabilización del tiempo.