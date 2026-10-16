Fin de semana con inestabilidad, descenso térmico y ráfagas de viento en el país

Las condiciones atmosféricas sobre el territorio nacional se mantendrán con inestabilidad y sesgo otoñal durante el próximo fin de semana. Las proyecciones elaboradas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y los análisis del observatorio privado MetSul coinciden en que la combinación de un frente frío y la influencia de un ciclón extratropical en el Atlántico austral generará lluvias de carácter irregular, ráfagas de viento en la franja marítima y un descenso generalizado de las marcas térmicas.