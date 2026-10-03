Gran concurrencia docente a las urnas para elegir representantes en el Codicen

Cinco listas a las urnas

Por un lado, se presentan las listas 30, 22 y 11, impulsadas por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU). La lista 30 está encabezada por Marcos Correa y Andrea Touzet; la 22 por Limber Santos y Virginia Barreto; y la 11 por Pablo Macedo y Adriana Espinosa.

La CSEU fue también la organización que impulsó las candidaturas de los actuales consejeros docentes, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias.

El segundo espacio se presenta bajo el lema “Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio” y reúne a las listas 3 y 1.

La lista 3, de Alternativa Docente, está encabezada por Alejandra Clavijo y Mónica Acuña, mientras que la lista 1 lleva como candidatos a Víctor Pizzichillo y Gabriela Sanz.

Docentes en el Codicen

La jornada continuó durante la tarde y los resultados permitirán definir quiénes serán los próximos representantes de los docentes en el Codicen.

La elección constituye una instancia de participación directa de los trabajadores de la educación en el gobierno de la enseñanza pública y definirá la representación docente en uno de los principales ámbitos de conducción de la ANEP.