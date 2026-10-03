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Sociedad

Gran concurrencia docente a las urnas para elegir representantes en el Codicen

Una parte importante de los 50.790 docentes habilitados ya concurrió a las urnas en los 171 circuitos instalados en todo el país. Se vota hasta las 19.

La elección de los representantes docentes ante el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) avanza este sábado.&nbsp;

La elección de los representantes docentes ante el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) avanza este sábado. 

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La elección de los representantes docentes ante el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) avanza este sábado con una importante participación en los distintos circuitos habilitados en todo el país.

Desde las 9:00 horas, los 50.790 docentes habilitados concurrieron a votar para definir a quienes ocuparán los dos lugares correspondientes a la representación docente en el máximo órgano de conducción de la educación pública.

La votación se desarrolla en 171 circuitos distribuidos en todo el territorio nacional y permanecerá abierta hasta las 19:00 horas.

Cinco listas a las urnas

Por un lado, se presentan las listas 30, 22 y 11, impulsadas por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU). La lista 30 está encabezada por Marcos Correa y Andrea Touzet; la 22 por Limber Santos y Virginia Barreto; y la 11 por Pablo Macedo y Adriana Espinosa.

La CSEU fue también la organización que impulsó las candidaturas de los actuales consejeros docentes, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias.

El segundo espacio se presenta bajo el lema “Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio” y reúne a las listas 3 y 1.

La lista 3, de Alternativa Docente, está encabezada por Alejandra Clavijo y Mónica Acuña, mientras que la lista 1 lleva como candidatos a Víctor Pizzichillo y Gabriela Sanz.

Docentes en el Codicen

La jornada continuó durante la tarde y los resultados permitirán definir quiénes serán los próximos representantes de los docentes en el Codicen.

La elección constituye una instancia de participación directa de los trabajadores de la educación en el gobierno de la enseñanza pública y definirá la representación docente en uno de los principales ámbitos de conducción de la ANEP.

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