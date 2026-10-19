Imputaron al efectivo de Caminera que baleó a sus dos hijos en Santa Lucía

La joven sufrió una herida de arma de fuego y su hermano, de 15 años, también resultó lesionado. La Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía trabaja en el acompañamiento a la familia.

Violencia extrafamaliar

La fiscal del caso, Irena Penza, aclaró que la investigación está en una instancia "muy inicial" y que hasta el momento no pudo declarar la hija, quien permanece internada por las lesiones sufridas. Tampoco su expareja y madre de los jóvenes.

"Lo primario que tenemos es que en un contexto de violencia intrafamiliar, donde el indagado lo que quería era volver a retomar el vínculo de pareja con su expareja, y al negarse esta, la negativa fue tomada mal por el indagado, y de esa manera se suscita una discusión intrafamiliar que termina con el resultado tan fatídico en un forcejeo donde los hijos intentaron defender a su mamá, y por esa razón termina teniendo disparos con arma de fuego la hija del indagado", dijo la fiscal.

Además, aclaró que las denuncias previas no eran por violencia doméstica, pero que "dan cuenta de un contexto de violencia". La fiscal se refiere a hechos que fueron denunciados en el barrio donde vivían.

El hombre, de 50 años, utilizó el arma de reglamento en este hecho y la Fiscalía aún no tuvo confirmación de si estaba en actividad o certificado.