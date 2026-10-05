Los radares de las rutas nacionales vuelven a multar por exceso de velocidad

Ante la falta de instalación de todos los dispositivos dentro del plazo previsto, el MTOP dejó de validar las multas generadas por los radares ubicados en las rutas nacionales.

La situación cambió con la aprobación de la Rendición de Cuentas. El texto incorporó un artículo que eliminó el requisito de contar con un radar pedagógico antes de cada dispositivo destinado a fiscalizar la velocidad.

Los radares recuperan su función sancionatoria

Con la promulgación de la ley, los radares del MTOP quedaron nuevamente habilitados para generar multas a quienes superen las velocidades máximas establecidas en las rutas nacionales.

De esta forma, tras un período de suspensión iniciado en julio, los dispositivos retomaron su función de fiscalización y las infracciones detectadas por exceso de velocidad vuelven a tener consecuencias económicas para los conductores.