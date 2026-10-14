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Sociedad precipitaciones | MetSul |

Pronóstico

Más precipitaciones aisladas en medio de inusual contraste térmico según Inumet y Metsul

Inumet proyecta una jornada marcada por la abundante nubosidad, mañanas frías a frescas con neblinas y precipitaciones aisladas en varias zonas del territorio.

Precipitaciones aisladas en las próximas jornadas

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio brasileño MetSul actualizaron sus reportes del tiempo para las próximas horas en Uruguay. En contraposición a la estabilización rápida que suele esperarse tras el paso de frentes estacionales, la atmósfera mantiene niveles altos de humedad, abundante cobertura nubosa y probabilidades de precipitaciones escasas y aisladas que afectan a diversos departamentos del país.

Las proyecciones oficiales señalan un rango térmico nacional que irá desde mínimas de 11 °C hasta máximas que rozarán los 21 °C, con un ambiente templado en el norte y persistentemente fresco e inestable sobre la franja costera y el sur.

Detalle del tiempo por zonas según el reporte oficial de Inumet

  • Montevideo y Área Metropolitana: Cielos cubiertos a nubosos durante toda la jornada, con presencia de neblinas matinales y la probabilidad de precipitaciones aisladas. Se anticipan vientos del sector sureste con rachas que alcanzaran entre 20 y 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas oscillan entre los 11 °C de mínima y los 20 °C de máxima.

  • Suroeste y Centro-Sur: Predominio de abundante nubosidad con bancos de niebla matinales. Se prevén lluvias escasas de carácter irregular, acompañadas de ráfagas de viento del sureste.

  • Norte (Noroeste y Noreste): La mañana mantendrá cielos nubosos a cubiertos con episodios de neblina y precipitaciones aisladas. Hacia la tarde la temperatura experimentará un moderado ascenso, registrándose las máximas más altas del país, en el entorno de los 21 °C.

  • Este: Jornada fresca y húmeda con cielos cubiertos, neblinas y bajas probabilidades de algunas lluvias escasas, sumado a viento costero moderado.

MetSul advierte por incursión de aire frío y volatilidad en octubre

En su más reciente informe para la región, MetSul enfatizó que la inestabilidad actual está acompañada por una masa de aire frío cuya particularidad es su persistencia. El observatorio brasileño subrayó que las temperaturas se mantendrán por debajo de los promedios climatológicos históricos para mediados de octubre.

Asimismo, MetSul reiteró que el presente mes se encuadra dentro de un patrón estacional altamente dinámico bajo la influencia del fenómeno global de El Niño, previéndose bloqueos atmosféricos alternados con ingresos periódicos de aire frío y eventos severos de lluvia en las próximas semanas.

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