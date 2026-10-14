Más precipitaciones aisladas en medio de inusual contraste térmico según Inumet y Metsul

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio brasileño MetSul actualizaron sus reportes del tiempo para las próximas horas en Uruguay. En contraposición a la estabilización rápida que suele esperarse tras el paso de frentes estacionales, la atmósfera mantiene niveles altos de humedad, abundante cobertura nubosa y probabilidades de precipitaciones escasas y aisladas que afectan a diversos departamentos del país.