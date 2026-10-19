La Policía Nacional analiza la hipótesis de trata de personas en la causa que involucra a la joven de 15 años oriunda de Paysandú que fue localizada en la ciudad bonaerense de Campana, tras dos días de desaparición. El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, confirmó durante una conferencia de prensa este lunes que la trata "es parte de las líneas de investigación"
conferencia de prensa
Policía Investiga tráfico de personas tras hallazgo de adolescente uruguaya en Argentina
La Policía Nacional detalló las líneas de investigación para el caso de la adolescente hallada en Argentina. El detenido conoce a la familia de la menor.