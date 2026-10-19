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Sociedad Policía | Investigación | localización

conferencia de prensa

Policía Investiga tráfico de personas tras hallazgo de adolescente uruguaya en Argentina

La Policía Nacional detalló las líneas de investigación para el caso de la adolescente hallada en Argentina. El detenido conoce a la familia de la menor.

Policía Investiga tráfico de personas tras hallazgo de adolescente uruguaya en Argentina.

Policía Investiga tráfico de personas tras hallazgo de adolescente uruguaya en Argentina.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Policía Nacional analiza la hipótesis de trata de personas en la causa que involucra a la joven de 15 años oriunda de Paysandú que fue localizada en la ciudad bonaerense de Campana, tras dos días de desaparición. El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, confirmó durante una conferencia de prensa este lunes que la trata "es parte de las líneas de investigación"

El sospechoso, un hombre de 37 años con doble nacionalidad y vínculos cercanos a la familia de la menor, permanece en calidad de detenido mientras las autoridades uruguayas gestionan las acciones correspondientes para concretar su extradición.

Respecto al estado de la adolescente, el director de la Policía Nacional, José Azambuya, brindó detalles sobre la situación de la joven en territorio argentino antes de su retorno. Según precisó, la víctima se encuentra “en perfectas condiciones” a la espera de coordinar su traslado definitivo a Uruguay.

“Hay situaciones que se están investigando, no podemos dar información al respecto. Una vez que finalice la investigación, si hay elementos a rever, se reverán”, argumentó Azambuya al ser consultado sobre la ausencia de registros del cruce de frontera de la adolescente.

Localización de la menor

La localización de la joven se produjo en el marco de la cooperación entre las policías de Uruguay y Argentina, que trabajaban de manera coordinada desde el inicio de la búsqueda.

El operativo se desplegó en una vivienda ubicada en Campana, en las cercanías de Buenos Aires, donde los efectivos argentinos ingresaron mediante un allanamiento y efectivizaron el arresto del implicado. El hombre reside desde hace cuatro años en el país vecino, cuenta con familiares en la capital sanducera y mantiene un conocimiento previo de la familia de la menor, factor que explica los reiterados pasos fronterizos que registra hacia Uruguay.

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