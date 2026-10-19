Policía Investiga tráfico de personas tras hallazgo de adolescente uruguaya en Argentina.

“Hay situaciones que se están investigando, no podemos dar información al respecto. Una vez que finalice la investigación, si hay elementos a rever, se reverán”, argumentó Azambuya al ser consultado sobre la ausencia de registros del cruce de frontera de la adolescente.

Localización de la menor

La localización de la joven se produjo en el marco de la cooperación entre las policías de Uruguay y Argentina, que trabajaban de manera coordinada desde el inicio de la búsqueda.

El operativo se desplegó en una vivienda ubicada en Campana, en las cercanías de Buenos Aires, donde los efectivos argentinos ingresaron mediante un allanamiento y efectivizaron el arresto del implicado. El hombre reside desde hace cuatro años en el país vecino, cuenta con familiares en la capital sanducera y mantiene un conocimiento previo de la familia de la menor, factor que explica los reiterados pasos fronterizos que registra hacia Uruguay.