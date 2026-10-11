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Sociedad Ripoll | Abrazo Azul | fondos

Saltó la liebre

Ripoll respondió a las críticas a Abrazo Azul y explicó por qué no está formalizada

La excandidata a vicepresidenta sostuvo que la organización trabaja de forma honoraria desde 2019 y que no pudo completar los trámites legales por falta de recursos.

Valeria Ripoll

Valeria Ripoll

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

La polémica en torno a la fundación Abrazo Azul, dedicada al acompañamiento de personas con autismo y sus familias, llevó a Valeria Ripoll a salir al cruce de las acusaciones que cuestionan la formalidad de la organización. La excandidata a vicepresidenta defendió el trabajo del grupo y explicó que la entidad no cuenta con personería jurídica porque no pudo reunir los recursos necesarios para completar el trámite.

En un descargo publicado en redes sociales, Ripoll aseguró que la organización funciona desde 2019 y que sus integrantes desarrollan las actividades de manera honoraria. Además, rechazó las críticas que califican a la fundación como una organización irregular y advirtió que no permitirá que se difunda información que considera difamatoria.

“No voy a permitir que se ensucie el trabajo que hacemos en Abrazo Azul, que es absolutamente honorario”, afirmó.

Los trámites pendientes y los recursos de la organización

Según relató Ripoll, Abrazo Azul inició el proceso para obtener la personería jurídica con la colaboración gratuita de un abogado y un escribano. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Cultura realizó observaciones al estatuto y señaló que los $ 5.000 depositados inicialmente no eran suficientes para cumplir con los objetivos planteados.

Posteriormente, la organización consiguió US$ 6.000 para continuar con las gestiones. A esa suma se agregaron $ 25.000 que Ripoll obtuvo en un programa de preguntas y respuestas y decidió donar a la fundación.

“Ese es todo el dinero que hemos manejado”, sostuvo. También indicó que el último movimiento de la cuenta bancaria se registró en 2022.

La excandidata explicó que el trámite quedó inconcluso cuando los profesionales que colaboraban comenzaron a tener mayores compromisos laborales y las familias vinculadas a la organización no podían afrontar los honorarios necesarios para continuar el proceso.

La discusión por los fondos públicos y el vínculo con la política

Uno de los puntos centrales de su defensa fue la imposibilidad de acceder a recursos estatales mientras la organización no complete su formalización jurídica. “Como no tenemos personería jurídica, no pudimos nunca, ni podemos ni hasta que no terminemos la personería, no podemos recibir un solo peso del Estado”, afirmó.

Ripoll aseguró que Abrazo Azul continúa desarrollando actividades y que las colaboraciones privadas se destinan directamente a cubrir necesidades como alimentos, transporte y materiales. También señaló que no se cobra a las familias por el acompañamiento.

En medio de los cuestionamientos, rechazó que se vincule el funcionamiento de la organización con la recaudación partidaria y sostuvo que la falta de personería jurídica nunca fue un secreto.

Finalmente, pidió la colaboración de profesionales para completar las gestiones pendientes. “Nos vendría fantástico que abogado, escribano, se ofrezca para hacerlo y que de corazón nos quiera ayudar”, expresó.

La controversia pone el foco en la situación administrativa de Abrazo Azul y en las explicaciones públicas de Ripoll, mientras la organización procura avanzar en los trámites necesarios para obtener su personería jurídica.

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