Denuncian irregularidades en contratación de shows de fuegos artificiales

La Intendencia de Maldonado liderada por Enrique Antía (Partido Nacional) tiene previsto realizar cuatro espectáculos de fuegos artificiales “para festejar la temporada de verano”. El primero de estos shows se realizará este sábado 20, a las 21:30 horas, en la Barra de Punta del Este. Los restantes están previstos para los sábados 3 de febrero (en la Parada 4 de la Playa Mansa, en Punta del Este), 17 de febrero (en la Parada 4 de la Playa Mansa, en Punta del Este) y 24 de febrero (en Piriápolis). Cada gala de luces durará unos 20 minutos aproximadamente.

Para esto, el 26 de diciembre, se llamó a una licitación de precios entre las empresas interesadas en hacer los espectáculos. Las ofertas se recibieron hasta el 3 de enero. Cuatro empresas se presentaron a la licitación: Rojao SRL (Mundo Pirotécnico), Distrisega Uruguaya SA (Jupiter), Dabimix SA (Arcoiris) y Cobelli SRL (Chispa). El martes 16 se conoció el ganador, Rojao SRL. Pero tras la difusión pública del resultado comenzó la polémica. Las restantes empresas criticaron el resultado, ya que Rojao SRL presentó la oferta más cara y no acreditó la experiencia que explicitó en su propuesta, pese a lo cual obtuvo el puntaje máximo en experiencia.

En efecto, a nivel de precios Rojao SRL presentó la propuesta más cara. Según la documentación a la que accedió Caras y Caretas Portal, Rojao SRL ofertó un precio de 2.514.000 pesos más IVA (para un total de 3.067.000 pesos aproximadamente). Distrisega Uruguaya SA licitó una oferta de 2.830.000 pesos IVA incluido; Dabimix SA presentó cuatro ofertas que iban desde 1.738.840 pesos hasta 3.319.560 (en todos los casos con impuestos incluidos); y Cobelli SA cotizó un precio de 2,6 millones de pesos, también con impuestos incluidos.

La licitación establecía que el precio definía el 40% del puntaje total. El otro 60% sería en base a la trayectoria y los antecedentes de las empresas en la organización de este tipo de espectáculos. La comparativa de las ofertas ubicó a Cobelli SA en el primer lugar con 40%; segundo Distrisega Uruguaya SA con 36,75% y tercera Rojao SRL con 34%. Pero al analizar los antecedentes, Rojao SRL (que se presentó por Mundo Pirotécnico) obtuvo una diferencia sustancial con relación a las restantes tres empresas. Una diferencia que fue cuestionada, por no ajustarse a la realidad.

En efecto, un informe firmado por el director de Eventos y Promoción Deportiva de la Intendencia de Maldonado, Marcelo Inzaurralde -al que accedió este medio-, le otorgó a Rojao SRL un resultado del 60%, puntaje máximo previsto en la licitación. Para otorgarle ese puntaje se estableció que: “acredita haber realizado más de 23 espectáculos públicos de gran magnitud para varias intendencias del país y más de 100 shows privados para gran cantidad de público, también acredita tener más de 20 años de experiencia en el rubro y de ser líder en el mercado de Pirotecnia desde el año 2002 hasta el presente en forma consecuetiva. Declara ser el mayor importador de fuegos artificiales del país. Además de haber realizado ‘Las Galas de Luces’ en enero y febrero de 2017 en la Barra, Punta del Este y Piriápolis con éxito y sin objeción alguna”.

La diferencia con el resto fue notoria: A Distrisega Uruguaya SA -empresa importadora de fuegos artificiales y con larga trayectoria a nivel nacional e internacional en este tipo de eventos, entre ellos, varios eventos para la revista Gente y algunos realizados en Cannes (Francia)-, que presentó una lista de más de 60 eventos desde 2001 a la fecha, se le puso 7%. El motivo: “solamente acredita haber realizado shows privados de pequeña magnitud siendo en su mayoría para una reconocida revista del medio”.

Sobre Dabimix SA -empresa con amplia participación en el mercado uruguayo y de cuyas cuatro ofertas sólo se tuvo en cuenta la más cara-, dice que realizó “cuatro espectáculos con Intendencias y varios shows, pero no son de gran magnitud”. Por eso recibió un puntaje de 30%. En relación a Cobelli SA dice que acreditó sólo tres espectáculos con Intendencias y varios shows privados, por lo que se le otorga un 20% como puntaje.

Los cuestionamientos a la decisión se fundamentan en que, en los hechos, Rojao SRL no tiene la experiencia que dice acreditar, y que se le otorgó a esa empresa la experiencia que tiene uno de sus dueños, propietario de Mundo Pirotécnico y con una larga trayectoria en el rubro. “Se le otorgó los antecedentes de Mundo Pirotécnico a Rojao SRL, y eso es una irregularidad”, afirmó una fuente del sector empresarial a este medio.

Incluso, se señala que Rojao SRL se fundó en 2012 (por lo que no tiene 20 años de experiencia) y no figura en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), requisito indispensable para facturar los servicios prestados al Estado. Rojao SRL no figura en el RUPE ni aún cuando en la propia licitación se explicita que fue la empresa que realizó “Las Galas de Luces” en 2017. En esa oportunidad, Mundo Pirotécnico fue contratado por adjudicación directa, sin licitación.