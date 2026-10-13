Descenso: Progreso y Danubio prácticamente condenados; Cerro y Wanderers luchan

Pese a que encadenó una muy mala racha en este Clausura, Albion sumó dos victorias al hilo y de esta manera tomó un aire muy importante en el descenso por lo que cada vez está más cerca de quedarse en el círculo de privilegio.
Descenso: Progreso 0.985 (68 pts), Danubio 1.043 (72 pts), Cerro 1.173 (81 pts), Wanderers 1.173 (81 pts), Central Español 1.187 (38 pts), Cerro Largo 1.188 (82 pts), Albion 1.250 (40 pts).
Lo que les queda a los que pelean el descenso
A continuación repasamos el fixture de los clubes que quieren seguir en la máxima categoría del fútbol uruguayo
Progreso
- F11 - Juventud (L)
- F12 - Wanderers (V)
- F13 - Defensor Sporting (L)
- F14 - Cerro Largo (V)
- F15 - MC Torque (L)
Danubio
- F11 - Central Español (L)
- F12 - Deportivo Maldonado (V)
- F13 - Nacional (L)
- F14 - Liverpool (L)
- F15 - Albion (V)
Cerro
- F11 - Cerro Largo (L)
- F12 - MC Torque (V)
- F13 - Central Español (L)
- F14 - Deportivo Maldonado (V)
- F15 - Nacional (L)
Wanderers
- F11 - Racing (V)
- F12 - Progreso (L)
- F13 - Peñarol (V)
- F14 - Juventud (L)
- F15 - Liverpool (V)
Central Español
- F11 - Danubio (V)
- F12 - Albion (L)
- F13 - Cerro (V)
- F14 - Boston River (L)
- F15 - Racing (V)
Cerro Largo
- F11 - Cerro (V)
- F12 - Boston River (L)
- F13 - Racing (V)
- F14 - Progreso (L)
- F15 - Peñarol (V)
Albion
- F11 - MC Torque (L)
- F12 - Central Español (V)
- F13 - Deportivo Maldonado (L)
- F14 - Nacional (V)
- F15 - Danubio (L)