Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Central Español |

¿Qué le queda a cada uno?

Descenso: Progreso y Danubio prácticamente condenados; Cerro y Wanderers luchan

Cerro Largo y Central Español se complican con el descenso, mientras que Albion encadenó dos victorias seguidas y se aleja de la zona roja.

Danubio pelea por el descenso

Danubio pelea por el descenso

 @LigaAUF
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Se acerca el final del Campeonato Uruguayo, y el descenso a la Segunda División entra en una fase decisiva con una pelea que fecha tras fecha suma nuevos capítulos en los que se entreveran los promedios de cara a la recta final.

Finalizada la décima fecha del Torneo Clausura, Progreso y Danubio siguen sumamente complicados y parece que salvo un milagro, serán dos de los tres descendidos. Los de La Teja están a 13 unidades de la salvación con 15 en juego, mientras que el franjeado se encuentra a 9 puntos.

Actualmente en el tercer lugar, Cerro con su victoria igualó la línea de Wanderers con 81 unidades, tan sólo uno por debajo de Cerro Largo que fecha tras fecha se complica. Otro equipo que entró en la pelea por la permanencia y puede entrar en la zona roja el próximo fin de semana, es Central Español.

Pese a que encadenó una muy mala racha en este Clausura, Albion sumó dos victorias al hilo y de esta manera tomó un aire muy importante en el descenso por lo que cada vez está más cerca de quedarse en el círculo de privilegio.

Descenso: Progreso 0.985 (68 pts), Danubio 1.043 (72 pts), Cerro 1.173 (81 pts), Wanderers 1.173 (81 pts), Central Español 1.187 (38 pts), Cerro Largo 1.188 (82 pts), Albion 1.250 (40 pts).

Lo que les queda a los que pelean el descenso

A continuación repasamos el fixture de los clubes que quieren seguir en la máxima categoría del fútbol uruguayo

Progreso

  • F11 - Juventud (L)
  • F12 - Wanderers (V)
  • F13 - Defensor Sporting (L)
  • F14 - Cerro Largo (V)
  • F15 - MC Torque (L)

Danubio

  • F11 - Central Español (L)
  • F12 - Deportivo Maldonado (V)
  • F13 - Nacional (L)
  • F14 - Liverpool (L)
  • F15 - Albion (V)

Cerro

  • F11 - Cerro Largo (L)
  • F12 - MC Torque (V)
  • F13 - Central Español (L)
  • F14 - Deportivo Maldonado (V)
  • F15 - Nacional (L)

Wanderers

  • F11 - Racing (V)
  • F12 - Progreso (L)
  • F13 - Peñarol (V)
  • F14 - Juventud (L)
  • F15 - Liverpool (V)

Central Español

  • F11 - Danubio (V)
  • F12 - Albion (L)
  • F13 - Cerro (V)
  • F14 - Boston River (L)
  • F15 - Racing (V)

Cerro Largo

  • F11 - Cerro (V)
  • F12 - Boston River (L)
  • F13 - Racing (V)
  • F14 - Progreso (L)
  • F15 - Peñarol (V)

Albion

  • F11 - MC Torque (L)
  • F12 - Central Español (V)
  • F13 - Deportivo Maldonado (L)
  • F14 - Nacional (V)
  • F15 - Danubio (L)

Temas

Te puede interesar