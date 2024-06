Las reacciones en México tras la goleada celeste en Denver

Luego agregaron: "En una de las peores actuaciones de la Selección Mexicana, otra más, Uruguay se dio un festín y goleó 0-4 en un partido que bien pudo tener dos goles más de diferencia y que representó un duro golpe de realidad para Jaime Lozano y todo el equipo tricolor".

El DT Jaime Lozano fue el más criticado por el periodismo de México

En la transmisión de TV Azteca, el exfutbolista Luis García expresó sobre el DT mexicano: "Tuviste 15 minutos, te comiste 3 en el primer tiempo y no le mueves ni una pinche coma al equipo". García siguió: "Este hombre no tiene los papeles para ser el DT de la selección nacional, esta es toda de Jaime Lozano, toda, es culpa de él totalmente… No sabe qué hacer cuando se complica todo, no sabe responder".

Mediotiempo también fue muy crítico con la actuación del TRI: "¡Sin pies ni cabeza! La Selección Mexicana fue un desastre y acabó goleada por Uruguay". También fueron duros con el entrenador: "Jaime Lozano tiene mucha responsabilidad de lo que pasó en Denver, de inicio decidió colocar en el campo un equipo que no era el estelar y que de paso salió espantado sobre el terreno de juego, por lo que todo eso lo aprovechó Uruguay".