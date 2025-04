Exportaciones uruguayas crecieron 14% en marzo empujadas por la celulosa y la carne

Por su parte la carne bovina fue el segundo producto exportado en marzo, con ventas que alcanzaron los US$ 199 millones, lo que representó el 24% de las exportaciones totales. Se colocaron 31 mil toneladas en el exterior, con Estados Unidos manteniéndose como el principal destino, con colocaciones por US$ 81 millones y 11 mil toneladas, 41% del total del valor exportado. China ocupó el segundo lugar, con US$ 45 millones y 10 mil toneladas, mientras que la Unión Europea fue el tercer destino con un total de US$ 31 millones y 3 mil toneladas. Otros destinos relevantes fueron Israel, con US$ 10 millones, y Canadá, con US$ 6 millones. También se registraron envíos a mercados como Brasil, Japón, Suiza y la Federación Rusa.

Exportaciones

Asimismo, las exportaciones de concentrado de bebidas totalizaron US$ 80 millones en marzo. México se mantuvo como el principal destino, con colocaciones por US$ 22 millones, representando el 27% del total exportado. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con envíos por US$ 11 millones. Otros destinos relevantes incluyeron Guatemala, Honduras, Brasil, La Unión Europea, Colombia, El Salvador y Ecuador.

Las exportaciones de productos lácteos totalizaron US$ 63 millones en marzo, ubicándose como el cuarto producto más exportado del mes. El 68% de las colocaciones se concentraron en dos destinos.: Argelia, que se mantuvo como el principal destino con colocaciones por US$ 24 millones, 37% del total y Brasil, que ocupó el segundo lugar con envíos por US$ 19 millones. Los siguieron Mauritania y Chile.

Informe completo de Uruguay XXI