Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Segunda División | oriental | Miramar Misiones

al rojo vivo

Los líderes dejaron puntos y la Segunda División se entrevera en su etapa final

Oriental cayó ante River Plate; Plaza Colonia y Atenas igualaron ante La Luz y Miramar Misiones, por lo que los tres quedaron líderes de la Segunda División.

River venció a Oriental por la Segunda División.

River venció a Oriental por la Segunda División.

 @SegundaAUF
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Fecha muy importante para lo que será la definición de la Segunda División, en dónde los equipos que venían en la parte alta dejaron puntos por el camino algo que algunos rivales aprovecharon. En el descenso, Uruguay Montevideo tiene que sumar todos los puntos, sino desciende.

La nota del fin de semana la dio River Plate que venció en un gran partido a Oriental. Los paceños no supieron aprovechar el empate de Plaza Colonia ante La Luz para quedar en solitario como líder, caso similar al de Atenas que igualó ante Miramar Misiones e igualó la línea.

Un triunfo enorme de Colón que definitivamente recuperó el rumbo, lo coloca a tres unidades de los puestos de ascenso, en la misma línea de Rentistas que no pudo ante Paysandú.

En el descenso, Uruguay Montevideo quedó al borde de perder la categoría, algo que podría pasar la próxima fecha. La Luz pasó a ocupar el segundo puesto en la zona roja, mientras que Miramar Misiones y Cerrito miran con preocupación.

La vigesimosegunda fecha de la Segunda División

Resultados

  • River Plate 3-1 Oriental
  • Uruguay Montevideo 1-3 Colón
  • Cerrito 2-1 Tacuarembó
  • Paysandú 2-1 Rentistas
  • Atenas 1-1 Miramar Misiones
  • La Luz 1-1 Plaza Colonia
  • Huracán 0-0 Fénix

Posiciones

  1. Plaza Colonia - 45
  2. Oriental - 45
  3. Atenas - 45
  4. Rentistas - 42
  5. Colón - 42
  6. Fénix - 41
  7. Cerrito - 41
  8. River Plate - 37
  9. Huracán - 37
  10. La Luz - 35
  11. Paysandú - 32
  12. Miramar Misiones - 31
  13. Tacuarembó - 27
  14. Uruguay Montevideo - 26

Temas

Te puede interesar