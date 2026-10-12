Fecha muy importante para lo que será la definición de la Segunda División, en dónde los equipos que venían en la parte alta dejaron puntos por el camino algo que algunos rivales aprovecharon. En el descenso, Uruguay Montevideo tiene que sumar todos los puntos, sino desciende.
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Los líderes dejaron puntos y la Segunda División se entrevera en su etapa final
Oriental cayó ante River Plate; Plaza Colonia y Atenas igualaron ante La Luz y Miramar Misiones, por lo que los tres quedaron líderes de la Segunda División.