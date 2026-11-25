Para la segunda mitad el partido creció en ritmo y juego, convirtiéndose el elenco carolino en el más claro. Pese a numerosas jugadas de peligro y de merecer el empate, el golero de Colón, Agustín Olavarría se transformó en figura.

Sin embargo cuando se acercaba el empate, una mano dentro del área de Atenas terminó con un penal a favor del elenco local que ejecutó Leandro Méndez, ampliando la ventaja en el tanteador.

Triunfo importantísimo para Colón que saca una buena ventaja pensando en la revancha del sábado 5 de diciembre en el Estadio de Atenas en San Carlos.

Colón

Agustín Olavarría, Agustín Chopitea, Faustino Fernández, Andrés Olivera, Jairo Guerra (46′ Pablo López), Emiliano Vidart, Jim Morrison Varela (63′ Tomás Lerman), Lucas Espinosa (56′ Juan Rivero), Leandro Méndez (63′ Ronald Álvarez), Lisandro González (76′ Bruno Airaldi) y Ramiro Quintana.

DT: Pedro Depablos.

Atenas

Marcos Donato, Juan Pablo Fagúndez, Giovani Prado, Emilio Crespo, Lucas Medina, Agustín Acosta (69′ Jairo Villalpando), Guillermo Oroño, Fernando Chávez (86′ Thiago Rucci), Guido Sosa (86′ Mateo Molinari), Emanuel Carlos (69′ Fernando Souza) y Nicolás Suárez (86′ Vittorio Magno).

DT: Juan Carlos Carrasco.