Este lunes, el dirigente de Nacional, Alejandro Balbi, brindó una conferencia de prensa en donde informó que el club pidió una audiencia con el Colegio de Árbitros. Manifestó que la dirigencia está “preocupada” por algunas actuaciones arbitrales, sobre todo, pensando en el tramo final del Campeonato Uruguayo.
otra vez la misma historia
Nacional pidió audiencia con el Colegio de Árbitros tras "preocupación" por arbitrajes
"Entendemos que hemos llegado a una instancia crucial y cualquier error puede inclinar la balanza", sostuvo Alejandro Balbi en conferencia de prensa