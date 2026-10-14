Nacional pidió audiencia con el Colegio de Árbitros tras "preocupación" por arbitrajes

La polémica del decanato

Esta semana estuvo marcada por las polémicas declaraciones del vicepresidente, Flavio Perchman quien tras sus dichos respecto al decanato, se pidió un mes de licencia.

Consultado sobre esto, Balbi apuntó que “no hay dos opiniones sobre el decanato, hay que ir a lo que la gente que sabe escribió, no es opinable. Cualquier cosa que yo diga de lo que dijo Flavio Perchman, no suma”.

“Hay que saber, y yo siempre se lo traslado a los compañeros, que cuando uno habla en este Club habla en nombre de este escudo, de este enorme escudo, entonces hay que ser doblemente cuidadoso”, finalizó.