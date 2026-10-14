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Deportes Nacional | Colegio de Árbitros |

otra vez la misma historia

Nacional pidió audiencia con el Colegio de Árbitros tras "preocupación" por arbitrajes

"Entendemos que hemos llegado a una instancia crucial y cualquier error puede inclinar la balanza", sostuvo Alejandro Balbi en conferencia de prensa

Nacional pidió audiencia al Colegio de Árbitros.

Nacional pidió audiencia al Colegio de Árbitros.

 Gastón Britos / FocoUy
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Este lunes, el dirigente de Nacional, Alejandro Balbi, brindó una conferencia de prensa en donde informó que el club pidió una audiencia con el Colegio de Árbitros. Manifestó que la dirigencia está “preocupada” por algunas actuaciones arbitrales, sobre todo, pensando en el tramo final del Campeonato Uruguayo.

Balbi, quien fue designado como vocero por parte de la Comisión Directiva, remarcó que “consideramos que en el último tiempo hubo una serie de arbitrajes que no estuvieron bien” por lo que irán al Colegio de Árbitros. “No hemos tenido un gran año deportivo y no nos hemos quejado, entendemos que hemos llegado a una instancia crucial y cualquier error puede inclinar la balanza”

“Hace casi un año que no hablamos con el Colegio de Árbitros y siempre es bueno intercambiar , hoy tenemos varias imágenes para tener un ida y vuelta con ellos para discutir”, agregó.

La polémica del decanato

Esta semana estuvo marcada por las polémicas declaraciones del vicepresidente, Flavio Perchman quien tras sus dichos respecto al decanato, se pidió un mes de licencia.

Consultado sobre esto, Balbi apuntó que “no hay dos opiniones sobre el decanato, hay que ir a lo que la gente que sabe escribió, no es opinable. Cualquier cosa que yo diga de lo que dijo Flavio Perchman, no suma”.

“Hay que saber, y yo siempre se lo traslado a los compañeros, que cuando uno habla en este Club habla en nombre de este escudo, de este enorme escudo, entonces hay que ser doblemente cuidadoso”, finalizó.

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