Después del escándalo, Perchman toma licencia y Nacho Suárez tiene chance de volver

¿Vuelve Ignacio Suárez?

En el plano estrictamente futbolístico, el panorama está marcado por la alta exigencia que imprimió Daniel Carreño. A pesar de la victoria lograda el pasado domingo, el entrenador decidió no otorgar jornada libre al plantel. El cuerpo técnico finalizó disconforme con el trámite de los minutos finales del encuentro y con la cantidad de ocasiones de gol desaprovechadas, bajo la premisa de que el equipo no se encuentra en posición de resignar oportunidades.

El calendario inmediato impone desafíos a corto plazo. Antes de medirse el próximo lunes frente a Deportivo Maldonado, Nacional deberá recibir este jueves a Rentistas por la Copa AUF Uruguay. Para este compromiso, Carreño perfila un equipo con rotaciones pero con nombres de peso: Agustín Rogel y Bruno Zuculini tienen su presencia confirmada desde el arranque, al tiempo que es muy probable el retorno a la titularidad de Maximiliano Silvera.

La principal duda del cuerpo técnico radica en la valla. Ante la baja por lesión del habitual titular Luis Mejía, la custodia del arco recae sobre Alexis Martin; sin embargo, para no correr riesgos innecesarios pensando en la actividad del próximo lunes, cobra fuerza la posibilidad de que el juvenil de tercera división, Juan Bianchi, sea el encargado de defender el arco frente al "Bicho Colorado". Pero no es la única opción. Ignacio Suárez, arquero que Jorge Bava sacó del plantel hace algún tiempo atajó ayer en la Tercera División ante Defensor Sporting y el técnico Daniel Carreño analiza reincorporarlo al plantel principal. En las próximas horas, el DT terminará de definir el resto del esquema, buscando mantener la compostura deportiva al margen de la agitada agenda institucional.