Salió el audio VAR de la polémica entre Nacional y Deportivo Maldonado. 

El respaldo del Colegio de Árbitros

En la introducción al video con el audio VAR, puede escucharse una voz en off, la cuál explica que “ante una disputa dentro del área penal, un jugador del equipo blanco juega el balón y, en el desarrollo de la acción, se produce un contacto con la pierna de un adversario. Dicho contacto es consecuencia de la propia acción de juego y no constituye una infracción".

"En la misma jugada interviene otro jugador del equipo blanco que también entra en contacto con la pierna como consecuencia de la dinámica de la acción, sin que se configure una infracción. El árbitro interpreta correctamente la acción. El defensor juega el balón antes de que se produzca el contacto", respaldan.