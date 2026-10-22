En las últimas horas, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó el audio VAR de la jugada en la que todo Deportivo Maldonado pidió penal durante la derrota ante Nacional. La decisión en cancha como en la cabina, fue respaldada por el Colegio de Árbitros.
"acción de juego"
Salió el audio VAR de la polémica entre Nacional y Deportivo Maldonado
"El árbitro interpreta correctamente la acción. El defensor juega el balón antes de que se produzca el contacto", fue la explicación del Colegio de Árbitros.