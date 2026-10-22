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Deportes Colegio de Árbitros | Nacional |

"acción de juego"

Salió el audio VAR de la polémica entre Nacional y Deportivo Maldonado

"El árbitro interpreta correctamente la acción. El defensor juega el balón antes de que se produzca el contacto", fue la explicación del Colegio de Árbitros.

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Salió el audio VAR de la polémica entre Nacional y Deportivo Maldonado. 
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La jugada puntual que quedó en el foco de discusión, fue la que se produjo en el minuto 50 del encuentro cuando en una disputa de la pelota ante Sebastián Coates y Francisco Calvo, Cristian Tabó cayó dentro del área.

En los audios publicados este jueves, se escucha que inmediatamente Mathías de Armas detecta que Coates primero "jugó el balón". Esto fue analizado por Jonathan Fuentes quien encabezaba el VAR, quienes entendieron que "juega el balón y después lo pisa accidentalmente. El del otro jugador (por Calvo) es un contacto, pero mínimo".

El respaldo del Colegio de Árbitros

En la introducción al video con el audio VAR, puede escucharse una voz en off, la cuál explica que “ante una disputa dentro del área penal, un jugador del equipo blanco juega el balón y, en el desarrollo de la acción, se produce un contacto con la pierna de un adversario. Dicho contacto es consecuencia de la propia acción de juego y no constituye una infracción".

"En la misma jugada interviene otro jugador del equipo blanco que también entra en contacto con la pierna como consecuencia de la dinámica de la acción, sin que se configure una infracción. El árbitro interpreta correctamente la acción. El defensor juega el balón antes de que se produzca el contacto", respaldan.

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