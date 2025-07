Sentido mensaje de Darwin Núñez ante muerte de Diogo Jota: "No existen palabras de consuelo para tanto dolor"

Quienes también se manifestaron a través de sus redes sociales, fueron José María Giménez, Ronald Araújo, Sebastián Coates, Luis Suárez, Lucas Torreira y Manuel Ugarte.

Mensajes del mundo deportivo para Diogo Jota

Una de las voces que más impacto generó, fue la de su ex entrenador, Jürgen Klopp, quien escribió: "Me rompe el corazón enterarme del fallecimiento de Diogo y su hermano André. Diogo no solo fue un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un esposo y padre cariñoso y atento. ¡Te extrañaremos muchísimo! ¡Todas mis oraciones, pensamientos y fuerzas para Rute, los niños, la familia, los amigos y todos los que los querían! Descansa en paz”.

"Qué noticia tan triste y dolorosa Todo mi cariño, mi afecto y mi apoyo para su mujer, sus hijos, sus familiares y sus amigos en un momento tan difícil", escribió el tenista español, Rafael Nadal.

LeBron James escribió: "Mis oraciones están con sus seres queridos en este momento. Que todos seáis guiados y protegidos. Nunca caminarás solo, Jota".