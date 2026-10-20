"Son todos cómplices": golero de Deportivo Maldonado apuntó contra el arbitraje

La victoria de Nacional por 3 a 2 ante Deportivo Maldonado por la decimoprimera fecha del Clausura, quedó rodeada de polémica por una actuación arbitral que no estuvo a la altura del encuentro y que derivó en incidentes entre los protagonistas.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El golero de Deportivo Maldonado, Diego Segovia, que no estuvo a la orden por una lesión, realizó un duro descargo en una historia en su cuenta personal que horas más tarde borró.
"Lo único único que siento es orgullo sobre todo porque la dignidad no se compra", escribió sobre una imagen del árbitro Mathías de Armas dándole la pelota a la defensa tricolor en un bote a tierra.
"Nos faltaron el respeto otra vez y nadie dice nada... Son todos cómplices. Nosotros vamos a seguir hasta el final", disparó Diego Segovia.
El enojo por la gente fernandina llegó por la actuación de Mathías de Armas, principalmente al entender que hubo omisión a la hora de sancionar un claro penal contra Cristian Tabó cuando el partido estaba 1 a 0 favorable a los tricolores.