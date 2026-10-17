Estallido estudiantil en Francia: de Mayo del 68 al presente

Las protestas estudiantiles, iniciadas a mediados de septiembre de 2026 por la falta de recursos e infraestructura en liceos y el rechazo al proyecto de presupuestos, han dejado un balance crítico tras las últimas jornadas masivas de octubre:

Las marchas del martes 6 de octubre reunieron entre 256 000 (según el Ministerio del Interior) y 450 000 manifestantes (según los sindicatos) en todo el país; solo en París se contabilizaron entre 56 000 y 100 000 personas. Las cifras de la quinta marcha, que se produjo este martes 13 de octubre, fueron similares.

El balance oficial acumulado supera las 5000 personas detenidas desde el inicio de las movilizaciones, de las cuales una gran mayoría (alrededor del 85 % al 87 %) son menores de edad.

Las autoridades reportan al menos 215 estudiantes, 85 profesores y cientos de policías (más de 300 a 600 según distintos cortes de seguridad) lesionados en medio de enfrentamientos, uso de gases lacrimógenos y cargas policiales.

Se han visto afectados o bloqueados más de 1000 centros de educación secundaria y liceos (con cerca de 400 a 589 centros temporalmente cerrados en distintos puntos del país como París, Nantes, Ruan, Lille y Burdeos).

La tensión aumentó severamente después de que un estudiante de 15 años sufrió la amputación de una mano durante un enfrentamiento en Lens, además de informes de incendios en accesos de liceos, quema de contenedores y barricadas urbanas.

Los jóvenes y docentes exigen mayor contratación de profesores, reducción del número de alumnos por aula (hacinamiento), mejora de la infraestructura escolar y el rechazo a los recortes y al ajuste fiscal proyectado en los presupuestos del Estado.

Desde el Mayo Francés a los días de hoy

Hay diferencia entre las protestas actuales y las de 1968. El detonante principal en 1968 era una crisis cultural, valórica. En 2026 es una crisis económica y del costo de vida. En 1968 ocurrió una convergencia espontánea de los estudiantes y la clase obrera. En 2026 la movilización está auspiciada desde el principio por los sindicatos obreros.

En 1968 Francia y Europa vivían una época de expansión y bonanza económica. En 2026 lo que impera es la precariedad y las restricciones. En 1968 la movilización estudiantil se dio fuertemente influenciada por el desarrollo del pacifismo, del feminismo, de la liberación sexual y el rechazo a la guerra de Estados Unidos contra el pueblo de Vietnam. En 2026 lo principal es el repudio al genocidio de Israel en Gaza y el rechazo a la élite política local.

Emmanuel Macron es un mediocre. Charles de Gaulle fue una figura colosal de la historia.

Mientras que el Mayo del 68 buscaba derribar los valores de una sociedad de consumo conservadora en una época de bonanza económica, las protestas de este año reflejan una respuesta defensiva de la sociedad civil frente a la pérdida de poder adquisitivo, la reducción del gasto público y un reclamo explícito para bloquear el modelo económico del Ejecutivo.

Evocamos al pensador ecuatoriano Juan Montalvo :

«¡Desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar el mundo!»

Por: César Verduga Vélez

Exministro de Gobierno de Ecuador y consultor. Desde México.