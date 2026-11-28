La inflación como impuesto a los pobres

Participó activamente en el avance político que supuso para el PT incorporar el combate a la inflación como una cuestión estratégica. Se trata de la idea de que la inflación es un impuesto a los pobres, ya que, a lo largo del mes, erosiona profundamente el poder adquisitivo de los trabajadores.

Este giro formó parte de la evolución del pensamiento de Lula. Tras las dos derrotas sufridas frente a la candidatura de FHC —del PSDB—, Lula logró prepararse para que, una vez agotado el modelo de dicho partido, el PT pudiera convertirse en la fuerza hegemónica, lo que condujo a las cuatro victorias electorales de Lula y a las dos de Dilma.

El PSOL y el fracaso del izquierdismo

Era una visión que contenía una concepción antiizquierdista. La propuesta del PSOL —que fracasó al sostener que el PT había capitulado— nunca logró seducirlo. Apenas unos pocos miembros del PT se dejaron llevar por esa visión.

La mayor prueba de este fracaso del izquierdismo se observa en la evolución del PSOL: pasó de proponer una alternativa al gobierno del PT a adoptar, actualmente, una postura de aliado a la izquierda de los gobiernos petistas. No hay nada más claro que este abandono de la posición ultraizquierdista que caracterizó inicialmente al PSOL.

Uno de los factores del éxito de los actuales gobiernos de Lula es la unidad de todas las fuerzas de izquierda, incluidos el PSOL y el PCdoB.

La polémica por la «capitulación» y el fracaso del acto de la UNE

De repente —y nunca mejor dicho, de repente—, algunos retoman una visión arcaica, ya abandonada por el propio PSOL, según la cual la política de control de la inflación del gobierno de Lula —que no implica recortes en los recursos destinados a las políticas sociales, algo reiteradamente reafirmado por Lula pero ignorado por algunos— representaría una “capitulación”. No es casualidad que uno de los principales exponentes de esta postura sea un personaje ridículo y aventurero, que promueve vallas publicitarias centradas en su propia figura y que ha pasado por varios partidos, siendo expulsado de algunos de ellos.

Una cosa es debatir sobre la política del gobierno, y otra muy distinta es calificarla de “capitulación” y convocar un acto para denunciarla. El estrepitoso fracaso del acto convocado por la UNE (Unión Nacional de los Estudiantes) puso de manifiesto tanto la falta de respaldo a esta postura como el vaciamiento de la propia organización, consecuencia del proceso de cooptación y control partidista al que fue sometida por el PCdoB.

El puñado de personas que asistió al acto en Faria Lima bastaría para zanjar el debate, basándose simplemente en los hechos. La realidad concreta aporta argumentos irrefutables. Una vez más, Lula tiene razón.

Lenin definió estas posturas como la “enfermedad infantil del izquierdismo”: una posición carente de todo realismo, que no tiene en cuenta la realidad concreta ni la necesidad de adaptar el pensamiento crítico a ella. Lenin dotó al marxismo de los medios para combatir estas visiones, permitiendo que quien conoce el marxismo no caiga en esta trampa.

Por Emir Sader para Página12