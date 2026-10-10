Francia: los barrios obreros a la vanguardia

En esta etapa, el movimiento presenta ciertas características y rasgos estructurales que intentaremos enumerar aquí desde la perspectiva de una sociología de las movilizaciones, necesariamente reexaminada a la luz de los acontecimientos actuales. Los puntos tratados no pretenden ser exhaustivos y deben interpretarse como interrogantes aún sin respuesta.

1- El movimiento viene de abajo

Las primeras reivindicaciones son las de igualdad de trato, formuladas desde el punto de vista y a partir de una experiencia particular de desigualdades.

Esta es la característica principal e ineludible de la situación actual: el movimiento de mejora de la enseñanza secundaria, que ahora se extiende por todo el país, tuvo su origen en los institutos de clase trabajadora de los suburbios parisinos, en Seine-Saint-Denis y Val-de-Marne. Lo que alumnos y personal docente denuncian ya no es la tradicional «falta de recursos», sino el deterioro de las condiciones de aprendizaje en centros donde la gran mayoría del alumnado proviene de familias que viven en barrios obreros.

Las demandas iniciales buscan la igualdad de trato, formuladas desde la perspectiva y la experiencia vivida de la desigualdad, reivindicando la identidad social de los barrios obreros. Los códigos vecinales dan forma a la estética de esta movilización, desde el lenguaje hasta la vestimenta. Al derribar estigmas, el movimiento revela la convergencia entre la cultura callejera y el activismo político.

2- La importancia central de los barrios en el surgimiento del movimiento también se evidencia en su cobertura mediática y represión.

El movimiento estudiantil de secundaria hereda el legado de formas recientes de protesta surgidas en los barrios obreros de Francia.

Violencia policial y una juventud obrera que irrumpe en la política

Las imágenes de confrontación directa entre estos grupos de jóvenes y las fuerzas del orden pudieron haber evocado las de los disturbios urbanos del verano de 2023. Esta continuidad se evidencia en la prominencia de la violencia policial desde los primeros días del movimiento. El tiroteo a quemarropa contra un menor con una granada en Saint-Ouen-l’Aumône (95) el lunes 28 de septiembre —que fue filmado— y la ceguera sufrida por un estudiante de secundaria en Tours son, en este sentido, sucesos que ya forman parte de la narrativa de la movilización. De este modo, el movimiento estudiantil hereda el legado de formas recientes de protesta arraigadas en el mundo de los barrios obreros de Francia y lleva su impronta cultural.

La irrupción de la juventud obrera en la arena política, a través de este movimiento estudiantil, forma parte de una historia reciente que ya es muy dinámica: desde las movilizaciones espontáneas de jóvenes de los barrios durante la crisis sanitaria de la Covid-19 hasta la ejemplar movilización electoral del verano de 2024 contra la extrema derecha, pasando por las revueltas de 2023, los jóvenes de los barrios obreros han ocupado objetivamente el terreno político en los últimos años, aunque estas aspiraciones democráticas sean constantemente negadas o estigmatizadas.

Finalmente, y este es un factor que consideramos fundamental para el análisis, este movimiento juvenil forma parte de una «guerra de posiciones» en la lucha cultural contra la extrema derecha: muchas figuras públicas que afirman representar a los barrios están ahora «tomando postura» y fomentando un orden cultural que activa claramente una línea de conflicto en torno a cuestiones de racismo y democracia. La juventud movilizada, a través de sus referencias, se alinea claramente con este orden cultural. Las elecciones presidenciales de 2027 inevitablemente configuran esta dinámica de posicionamiento. No se identifican simplemente como una posibilidad, sino como un factor concreto y muy real que justifica la movilización y le otorga peso.

3- El movimiento es «propolítico».

El cuestionamiento del mundo político y de las instituciones es inherente al nacimiento del movimiento y a sus reivindicaciones iniciales.

Este es un rasgo llamativo de esta movilización, que quizás no se destaca lo suficiente: los funcionarios electos que visitan los bloqueos reciben un trato cordial, incluso son aclamados. Y el año 2027 se percibe en gran medida como una posible vía de escape para estas quejas. Si bien durante años la narrativa predominante ha sido la de una desconexión entre los jóvenes y la política, una desconexión entre los barrios obreros y la política, estas movilizaciones transmiten un mensaje completamente opuesto.

Funcionarios electos, demandas concretas y solidaridad docente

Los funcionarios electos que llegan portando sus bandas no son acusados de «oportunismo» por los principales participantes, sino que son recibidos con pragmatismo como una valiosa fuente de apoyo para amplificar la denuncia de las injusticias. ¿Por qué no aprovecharlo? Desafiar al sistema político y a las instituciones es fundamental para los orígenes del movimiento y sus principales reivindicaciones. Las consignas no se basan en una retórica de «fuera los corruptos», sino que se centran en demandas concretas: maestros, enfermeras, horario escolar, sillas, mesas.

El movimiento no se define «en contra» de las formas de participación establecidas, ni contra los adultos (aunque, desde una perspectiva sociológica electoral, ¡podría hacerlo!), y se caracteriza por una fuerte solidaridad entre estudiantes y personal docente del sistema educativo nacional. La precariedad de lo que Bourdieu denominó «la mano izquierda del Estado» se manifiesta en este destino compartido, escenificado durante los bloqueos, con, por ejemplo, el importante papel de los auxiliares docentes en la movilización y legitimación de las demandas estudiantiles.

4- El movimiento es, en términos más generales, la expresión llamativa de un intercambio dinámico entre las culturas populares y la cultura política.

La sensación de injusticia, bien conocida por los sociólogos de los barrios, es omnipresente y está vinculada a una demanda de igualdad.

Desde las primeras horas de la movilización, quedó claro que su surgimiento era independiente de cualquier estructura política establecida. Los partidos y sindicatos no tenían presencia en los institutos afectados y fueron prácticamente invisibles durante los bloqueos iniciales. Esto no significa, por supuesto, que la política estuviera ausente. Se descubrió entonces que existían esfuerzos espontáneos para documentar estas condiciones en las redes sociales, y que las sucesivas generaciones habían transmitido la experiencia de la desigualdad.

Referencias como el movimiento de los Chalecos Amarillos se utilizan y reinterpretan en el discurso público, que en las redes sociales demuestra una clara conciencia colectiva del contexto político más amplio. El creciente número de discursos estudiantiles frente a las escuelas secundarias revela una voz controlada que se dirige a la sociedad sobre las condiciones de vida en las escuelas y en los barrios obreros. El tema de la injusticia , bien conocido por los sociólogos que estudian estos barrios, es omnipresente y está vinculado a una demanda de igualdad.

La adversidad, un acelerador de la politización.

La expresión de algo que «ya existe» antes del mundo político.

Como en muchos procesos de movilización popular a lo largo de la historia, la adversidad ha sido un acelerador de la politización, aunque a menudo subestimado: el tema que ahora se incorpora al debate político público lleva años presente en protestas y conversaciones cotidianas. Lo que emerge aquí es una cultura política nutrida por la cultura popular, más que por los canales tradicionales de politización. Esto es, sin duda, lo que hace que este movimiento sea incontenible, en el mejor sentido de la palabra: la expresión de algo ya presente, adelantado al mundo político.

Por Ulysse Rabaté para ElViejoTopo