Flávio Bolsonaro quiso atacar a Lula y terminó convertido en meme

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Lula lo cuestionó y las redes hicieron el resto

El episodio se produjo durante el debate entre ambos candidatos, a pocos días de la segunda vuelta electoral prevista para el 25 de octubre.

Antes de la exhibición de la mano, Lula le había reclamado explicaciones a Flávio Bolsonaro por su relación con Daniel Vorcaro, exbanquero y propietario del extinto Banco Master, en particular por las gestiones relacionadas con la financiación de una película sobre Jair Bolsonaro.

Mientras el senador intentaba instalar una acusación contra el Partido de los Trabajadores, el presidente brasileño continuó con sus cuestionamientos. Lula no respondió directamente a la inscripción en ese momento, pero la imagen encontró rápidamente una segunda vida en internet.

La ironía era demasiado tentadora: Flávio quería señalar a Lula como corrupto, pero terminó mostrando una palabra que muchos usuarios interpretaron como una etiqueta sobre sí mismo. La estrategia se le volvió en contra.

De la chicana política al meme viral

Las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer con una escena que se presta para la burla, replicarla, darle la vuelta y convertirla en una tendencia.

La fotografía de la mano de Flávio Bolsonaro comenzó a circular acompañada de interpretaciones humorísticas. Pero el fenómeno no se quedó en la rivalidad entre el candidato y Lula. Los usuarios tomaron la idea de escribir una palabra en la palma de la mano y la trasladaron a sus propias vidas.

Médicos, periodistas, docentes, agrónomos y trabajadores de distintas áreas empezaron a publicar imágenes con sus profesiones escritas en la mano.

Así, el intento de Flávio Bolsonaro de poner en aprietos a Lula terminó alimentando una tendencia que se burló del propio gesto. En lugar de quedar únicamente como una acusación contra su rival, la escena pasó a formar parte de la conversación digital con un sentido muy distinto al que pretendía su autor.

Flávio quiso dejarle una etiqueta a Lula y las redes terminaron pegándosela a él.