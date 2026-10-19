Lula fulminó a Flávio en pleno debate: "Quiero que el 100% de los presos me vote, hasta tu padre"

El cruce, transmitido por la cadena Band y difundido posteriormente en redes sociales, marcó el primer enfrentamiento directo entre el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y el representante del Partido Liberal (PL). Las acusaciones cruzadas sobre corrupción, inseguridad, gastos públicos y responsabilidades familiares dominaron buena parte de la discusión.

Lula puso a la familia Bolsonaro bajo la lupa

El mandatario no se limitó a responder las provocaciones. También cuestionó a Flávio Bolsonaro por los más de 26 millones de dólares que, según la información citada durante el debate, habría recibido del empresario brasileño Daniel Vorcaro para financiar una película sobre su padre. Vorcaro se encuentra detenido en el marco de una investigación por presunta corrupción.

“La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro”, disparó Lula, en una de las acusaciones más contundentes de la noche.

El presidente fue más allá y desafió a su contrincante a mostrar públicamente los movimientos financieros de ambos y de sus respectivas familias. “Vamos a mostrar lo que circula en nuestra cuenta y en la de nuestra familia, vamos a ver quién es la familia que roba”, sostuvo.

Frente a un adversario que busca convertir la corrupción en uno de los ejes de su campaña, el presidente devolvió el golpe poniendo el foco en las explicaciones que debe dar la propia familia Bolsonaro.

El fantasma de Milei y la pregunta que incomoda a la derecha

Otro de los momentos centrales del debate llegó cuando Lula vinculó las propuestas de Flávio Bolsonaro con el modelo económico del presidente argentino, Javier Milei.

El mandatario brasileño buscó advertir sobre las consecuencias de trasladar a Brasil un programa basado en recortes del gasto público y en la promesa de reducir el peso del Estado. Su estrategia fue obligar a su rival a explicar quién terminaría pagando el costo de esas medidas.

“¿Eres amigo de Milei. ¿Has seguido cómo está Argentina? ¿Vas a seguir el modelo de Milei?”, le preguntó Lula, antes de afirmar sobre la posibilidad de que el senador recurriera a la motosierra del presidente argentino para recortar el presupuesto brasileño.

La comparación no fue casual. En una disputa electoral en la que el rumbo económico ocupa un lugar central, Lula intenta asociar a su adversario con una agenda de ajuste que, según su planteo, puede trasladar las consecuencias de las decisiones gubernamentales a los trabajadores y a los sectores populares.

“Hasta ahora, se preparó para no responder ninguna pregunta”, afirmó sobre su rival. Y volvió a interrogarlo: “¿En la espalda de quién va a caer el ajuste?”.

En el primer cara a cara, el presidente dejó claro que no piensa concederle a Flávio Bolsonaro el monopolio de las acusaciones. También intentó imponer una pregunta central para la campaña: cuando la derecha habla de ajuste, ¿quién termina pagando la cuenta?