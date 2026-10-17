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Política Da Silva |

Apareció el patriota

Da Silva ironizó sobre los aplausos a Charles Carrera en el Congreso del FA: «Son señales»

Da Silva apuntó contra Charles Carrera, que recibió una de las mayores ovaciones en la apertura del congreso frenteamplista, detrás de José Mujica.

El senador blanco, Sebastián da Silva.

El senador blanco, Sebastián da Silva.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El senador nacionalista Sebastián Da Silva se metió en la interna del Frente Amplio con un comentario cargado de ironía sobre uno de los momentos de la apertura del VIII Congreso Ordinario de la fuerza política: los aplausos que recibió el exsenador Charles Carrera.

«Después de Mujica, el más aplaudido ayer en el inicio del congreso del Frente Amplio. Son señales», escribió Da Silva en su cuenta de X, en una publicación que apuntó a la recepción que tuvo el exdirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) entre los asistentes.

Respaldo a Charles Carrera

El comentario del legislador blanco llegó en una instancia en la que Carrera recibió el respaldo público del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien cuestionó lo que consideró una persecución contra el exsenador.

Durante su intervención, Pereira expresó su solidaridad con Carrera y sostuvo que había visto pocas persecuciones tan duras como las que, a su juicio, se habían ejercido contra él. También defendió su actuación en el caso que derivó en su situación judicial.

“Aprovecho el momento para solidarizarme con el compañero Charles Carrera, personalmente y colectivamente, porque he visto pocas persecuciones tan duras como se han ejercido sobre Charles Carrera”, afirmó Pereira.

Carrera fue formalizado por la Justicia por hechos vinculados a su actuación cuando se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, durante la gestión de Eduardo Bonomi. El caso está relacionado con la atención brindada a un civil herido por un arma de fuego policial y el uso de recursos públicos en el Hospital Policial.

La ovación que recibió en el congreso y la defensa de Pereira volvieron a colocar el caso en el centro de la discusión política. Da Silva, por su parte, eligió una frase breve para cuestionar el significado político de ese respaldo: «Son señales».

La intervención de Pereira en defensa de Carrera fue uno de los pasajes destacados de la jornada, mientras que el comentario del senador nacionalista trasladó la polémica a las redes sociales.

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