Da Silva ironizó sobre los aplausos a Charles Carrera en el Congreso del FA: «Son señales»

Durante su intervención, Pereira expresó su solidaridad con Carrera y sostuvo que había visto pocas persecuciones tan duras como las que, a su juicio, se habían ejercido contra él. También defendió su actuación en el caso que derivó en su situación judicial.

“Aprovecho el momento para solidarizarme con el compañero Charles Carrera, personalmente y colectivamente, porque he visto pocas persecuciones tan duras como se han ejercido sobre Charles Carrera”, afirmó Pereira.

Carrera fue formalizado por la Justicia por hechos vinculados a su actuación cuando se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, durante la gestión de Eduardo Bonomi. El caso está relacionado con la atención brindada a un civil herido por un arma de fuego policial y el uso de recursos públicos en el Hospital Policial.

La ovación que recibió en el congreso y la defensa de Pereira volvieron a colocar el caso en el centro de la discusión política. Da Silva, por su parte, eligió una frase breve para cuestionar el significado político de ese respaldo: «Son señales».

La intervención de Pereira en defensa de Carrera fue uno de los pasajes destacados de la jornada, mientras que el comentario del senador nacionalista trasladó la polémica a las redes sociales.