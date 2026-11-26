La discusión creció al hacerse visibles las contradicciones entre las primeras versiones de la directora electa y sus declaraciones posteriores. En un principio afirmó haber sido sobreseída y no tener antecedentes penales, pero más tarde, admitió la condena y el cumplimiento de las tareas comunitarias.

Al fundamentar su postura, Roqueta señaló que los hechos ocurrieron en un contexto familiar complejo marcado por los problemas de adicción de su hermano, con quien compartía vivienda. Destacó además su recorrido posterior —en el que combinó trabajo y estudio hasta graduarse como abogada— y puso en duda que el dato saliera a la luz justo después de su victoria en las urnas.

Perrone pide que no asuma

Apenas se conoció la noticia, quien salió más fuerte a opinar sobre el tema fue el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, quien en su cuenta de X escribió: “Esta mujer no debería asumir en el BPS, estamos legalizando el ingreso del mundo narco a centros de poder del Estado”. En diálogo con la diaria, Perrone dijo que “es ella la que tiene que tomar una decisión, o que todos los partidos políticos se expresen, a ver si les parece bien”. “Porque ¿cuál es la puerta que abrimos? Mañana hay otro que fue condenado por un tema de drogas y también puede ser candidato. Se exige tanto la ética –y está bien–, pero después pasan estas cosas y hay mucho silencio, porque soy el único que está hablando del tema”, sostuvo.

El legislador sostuvo que lo ocurrido obliga a todos los partidos a revisar cómo eligen a quienes ocupan cargos institucionales. Perrone relacionó el episodio con los reclamos de confianza y responsabilidad planteados por la oposición durante la reciente interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y criticó que Roqueta hablara primero de un sobreseimiento antes de reconocer la condena.

Da Silva sorprendido por la noticia

Por su parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva reconoció su sorpresa ante la noticia y cuestionó que no se supiera antes, pero defendió la posibilidad de que las personas cambien su conducta y rehagan su vida, citando antecedentes de dirigentes con procesos judiciales previos que accedieron a cargos electivos. En una línea similar, el senador frenteamplista Felipe Carballo manifestó inquietud por la falta de transparencia, aunque reivindicó el derecho a una segunda oportunidad y subrayó el respaldo obtenido por Roqueta en el voto de los trabajadores.