El FA crece y Pereira celebró la estrategia del gobierno que "empieza a dar resultados"

Según el INE, la proporción de personas bajo la línea de pobreza se ubicó en 14,8% en el primer semestre de 2026, frente a 17,7% en el mismo periodo de 2025, una baja de 2,9 puntos porcentuales.

"Imagínense que en un momento del periodo pasado hablábamos de la caída de 100.000 personas por debajo de la línea de la pobreza, y ahora estamos hablando que salieron 100.000 personas de la línea de la pobreza", apuntó Pereira.

El asunto fue considerado este fin de semana en la reunión de la mesa de la Agrupación de Gobierno, a días del Congreso del Frente Amplio; asistieron la vicepresidenta Carolina Cosse, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, Pereira y coordinadores de bancadas legislativas.

El Congreso es del 16 al 18 de octubre.

Acelerar procesos

“El Frente Amplio es una fuerza autocrítica y nos vamos con un montón de deberes y de cosas que resolver como gobierno y como Frente Amplio”, dijo Pereira en una rueda de prensa al término de la reunión.

Uno de los puntos destacados entre los avances del gobierno fueron los datos sobre la disiminución de la cantidad de personas y horares por debajo de la línea de pobreza e indigencia durante el primer semestre 2026, recogidos en el último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre estimación de la pobreza por el método del ingreso. En ese sentido, Pereira aseguró que “se empiezan a ver los números favorables de un gobierno que piensa en la gente”. “Cuando uno empieza a ver que hay avances significativos en términos del salario, de las jubilaciones, empieza a ver que se puede avanzar, que hay un gobierno que efectivamente mira para bajar la desigualdad”, afirmó.

Por otro lado, en cuanto a la coordinación entre la fuerza política y el gobierno, el presidente del FA dijo que es responsabilidad de ambos “evaluar cuáles son las políticas que tenemos que acelerar para que estos procesos vayan con mayor rapidez en lo que nos queda de gobierno”.

Pereira recordó que el FA se ha propuesto en un plazo de un año y medio para trabajar “en la construcción de un plan político que permita gobernar para la gente, pero sobre todo con la gente”. “Nosotros no le vamos a ganar al poder político ni al poder económico ni al poder mediático, pero sí tenemos condiciones para, en el mano a mano, llegar a la mayor parte de la población y construir una opción de un ciclo progresista, que yo creo que es lo que necesita Uruguay para seguir avanzando, y en ese camino estamos”, expresó.