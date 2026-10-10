Mario Bergara pidió "unidad, unidad y más unidad" de cara al Congreso del Frente Amplio

El intendente recordó que meses atrás había advertido sobre un debilitamiento de la fraternidad dentro de la fuerza política, pero consideró que el diálogo entre los sectores permitió marcar un punto de inflexión. “Hoy puedo decir con alegría que hemos dado un punto de inflexión, con mucho diálogo, mirándonos a la cara y diciéndonos las cosas que nos teníamos que decir”, expresó.

Para Bergara, el desafío ahora consiste en sostener ese proceso de entendimiento en el tiempo y convertirlo en una herramienta para afrontar los debates del Congreso y proyectar una nueva etapa del Frente Amplio.

Renovar para seguir transformando

En su discurso, Bergara reivindicó el legado de Líber Seregni, Danilo Astori, Tabaré Vázquez y JoséMujica como referencias para pensar el presente y el futuro de la izquierda uruguaya.

De Seregni destacó la ética, el coraje político, el diálogo, el respeto y la búsqueda de acuerdos. De Astori, su papel en la renovación del Frente Amplio y, de Vázquez, la capacidad de ampliar la convocatoria más allá de la estructura orgánica de la fuerza política, con el objetivo de construir mayorías que hicieran posible un ciclo progresista basado en el bienestar, la igualdad y los derechos.

Esa tradición, sostuvo, debe proyectarse hacia el futuro. La referencia a José Mujica en el nombre del próximo Congreso constituye, en ese sentido, una invitación a renovar las formas de hacer política. “La imagen del Pepe nos obliga a ser creativos, desafiantes y renovadores para sentirnos cerca de la gente”, afirmó.

Bergara advirtió que el Frente Amplio debe acompasar sus formas de organización a los cambios de la sociedad. Si bien reivindicó la importancia histórica de los comités de base, señaló que es necesario ampliar los canales de participación y relacionamiento, especialmente para acercarse a las nuevas generaciones.

“El mundo cambia rápido, las tecnologías son imponentes, los valores y las formas de relacionamiento están cambiando. El FA no puede quedar lejos de ese proceso”, señaló.

La renovación de la militancia y la capacidad de convocar a distintos sectores sociales aparecen así como desafíos centrales para una fuerza política que aspira a mantener su vínculo con la ciudadanía y ampliar sus apoyos.

Defender el gobierno y construir mayorías

El intendente también llamó a defender la gestión del gobierno nacional y destacó los avances que, según afirmó, se registran en materia de salarios, jubilaciones y reducción de la pobreza, en particular la infantil.

“Hoy uno de cada cuatro niños pobres del Uruguay ya no está bajo la línea de la pobreza y eso nos hace sentir orgullosos”, expresó.

Para Bergara, el fortalecimiento del Frente Amplio resulta indispensable para dar continuidad a esas transformaciones y evitar un nuevo giro político hacia la derecha. “Un gobierno de derecha no tiene en su foco que suba el salario, que suba el empleo, que baje la pobreza y la indigencia”, sostuvo.

En un escenario internacional que definió como complejo, también reivindicó la defensa de los valores democráticos frente al avance de los autoritarismos.

El mensaje del Encuentro Seregnista quedó así planteado como un compromiso de cara al Congreso “José Pepe Mujica”: cuidar la unidad, fortalecer la democracia, renovar la militancia y construir nuevamente las mayorías nacionales que permitan al Frente Amplio continuar gobernando y promoviendo transformaciones en favor de la población.