Tras la sesión realizada este lunes por el Partido Nacional, el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, anunció en conferencia de prensa la definición adoptada sobre la conducta del edil Gonzalo Gómez, cuyo caso fue analizado luego de que tomara estado público la condena por lavado de activos y tráfico de municiones de un exasesor de su despacho, Pablo Leiva.
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El Partido Nacional suspendió al edil Gonzalo Gómez por dos años
El edil Gonzalo Gómez se comprometió a reintegrar a la Junta Departamental el monto total de los sueldos liquidados a su exasesor, Pablo Leiva, por tareas que no realizó.