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Política Gonzalo Gómez | Pablo Leiva | Junta Departamental

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El Partido Nacional suspendió al edil Gonzalo Gómez por dos años

El edil Gonzalo Gómez se comprometió a reintegrar a la Junta Departamental el monto total de los sueldos liquidados a su exasesor, Pablo Leiva, por tareas que no realizó.

El Partido Nacional suspendió al edil Gonzalo Gómez por dos años.

El Partido Nacional suspendió al edil Gonzalo Gómez por dos años.

 Captura de pantalla de conferencia de prensa
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Según informó Delgado, la resolución de las autoridades se apoyó en las conclusiones de la Comisión de Ética del partido y resolvió "hacer suyo el referido dictamen de la Comisión de Ética y, en consecuencia, disponer la suspensión de los derechos y obligaciones partidarias del Edil Gonzalo Gómez por el término de dos años".

La determinación se fundamentó "en atención a la valoración ética efectuada por dicha Comisión respecto de la contratación de un asesor con fondos públicos sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes". Ante esa conclusión, el organismo estableció que "mientras dure la suspensión, el citado edil debería apartarse del ejercicio del cargo".

Reintegro a la Junta Departamental

A su vez, desde el Partido Nacional ratificaron que el edil Gómez se comrpometió a devolver a la Junta Departamental de Montevideo el dinero que cobró su exasesor, Pablo Leiva, "para el pago de los salarios correspondientes a las tareas que no fueron realizadas".

Al detallar los fundamentos de la medida, el dirigente remarcó la diferenciación entre el plano judicial y el accionar político. "Todos sabemos que el edil Gonzalo Gómez no está ni investigado, ni implicado, ni indagado en un tema penal, que tuvo una decisión equivocada de contratar a alguien que tenía una actividad ilícita que no conocía, pero que además reconoció que no cumplía tareas, con lo cual para nosotros es un tema ético", puntualizó.

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