El Partido Nacional suspendió al edil Gonzalo Gómez por dos años.

Reintegro a la Junta Departamental

A su vez, desde el Partido Nacional ratificaron que el edil Gómez se comrpometió a devolver a la Junta Departamental de Montevideo el dinero que cobró su exasesor, Pablo Leiva, "para el pago de los salarios correspondientes a las tareas que no fueron realizadas".

Al detallar los fundamentos de la medida, el dirigente remarcó la diferenciación entre el plano judicial y el accionar político. "Todos sabemos que el edil Gonzalo Gómez no está ni investigado, ni implicado, ni indagado en un tema penal, que tuvo una decisión equivocada de contratar a alguien que tenía una actividad ilícita que no conocía, pero que además reconoció que no cumplía tareas, con lo cual para nosotros es un tema ético", puntualizó.