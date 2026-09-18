Asesor de edil blanco fue condenado por lavado de activos tras operativo antidrogas en Brazo Oriental

Pablo Leiva, oficiaba como asesor rentado del edil del Partido Nacional por Montevideo, Gonzalo Gómez, y cobraba un sueldo de $ 52 mil , según los documentos de la Junta Departamental de Montevideo.

El edil Gómez informó este viernes que cesó el vínculo laboral con Leiva y defendió la inocencia del hijo del condenado, Lucio, también asesor suyo, que había sido detenido en el operativo y liberado en las últimas horas.

Ante los hechos que han tomado estado público en las últimas horas, considero necesario realizar algunas precisiones.



Me encuentro en China desde hace varios días y tomé conocimiento de esta situación a partir de la información que comenzó a hacerse pública.



Conozco a Lucio… — Gonzalo Gomez (@GonzaloGomez03) September 18, 2026

Un hombre y una mujer condenados por narcotráfico y otros delitos

Según el informe de Fiscalía, en la audiencia de este viernes también fueron condenados un hombre y una mujer.

El condenado es el líder de la organización, que debe cumplir seis años y seis meses de cárcel por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de depósito y distribución agravado, un delito de tráfico interno de armas y municiones, un delito de receptación y un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, todos ellos en régimen de reiteración real.

Su pareja fue condena por el delito de asistencia a las actividades del narcotráfico y debe ir a la cárcel por tres años.

Se dispuso el decomiso de "bienes muebles y dinero en efectivo que integraban el patrimonio de esta organización criminal, entre ellos casi 3.000.000 de pesos uruguayos, 42.000 dólares, municiones para fusiles AK47, vehículos de alta gama y armas de fuego", indicó la Fiscalía en un comunicado.

Asimismo también se incautaron dos pistolas calibre 9 mm —una de ellas requerida por hurto—, 236 cartuchos calibre 7.62, 8 cartuchos calibre 9 milímetros y 27 cartuchos calibre 22.

El modus operandi de la organización

"La investigación que comenzó hace unos meses. En realidad, lo que se desbarató es una organización local que se dedica al ingreso de sustancias para distribución a gran escala dentro del mercado local. No implica eso que parte de la sustancia, como puede ser la cocaína, pueda ser también de salida de nuestro país", explicó el subdirector de la Policía Nacional Julio Sena en una conferencia de prensa.

"El grupo criminal tenía sus funciones definidas: alguien se encargaba del ingreso, otras personas de la distribución y otra del blanqueo de los capitales", detalló.

La actividad de "blanqueo" de dinero de la que participaba Leiva se hacía a través de "convertir los pesos uruguayos en dólares mediante el cambio en determinadas casas financieras".