Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Nueva causal

Retiro anticipado a los 60 años: qué dice el proyecto de ley que se envió al Parlamento

La iniciativa contempla los desafíos del cambio tecnológico en empleabilidad y modifica el cálculo del suplemento solidario para proteger pasividades.

Gobierno envió proyecto de retiro anticipado al Parlamento.

Gobierno envió proyecto de retiro anticipado al Parlamento.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Proyecto de ley introduce modificaciones significativas en el sistema previsional uruguayo, destacando entre ellas la creación de una causal de retiro anticipado. Esta nueva disposición permitirá a las personas jubilarse a partir de los 60 años de edad, siempre y cuando cuenten con 30 años de trabajo computados. Según detalla la exposición de motivos, la medida busca contemplar los desafíos que la tecnología genera sobre la empleabilidad de los trabajadores de edad avanzada, así como las heterogeneidades presentes en la fuerza laboral, al tiempo que atiende la suficiencia de las prestaciones para los sectores más vulnerables y estimula la extensión de la vida laboral mediante incentivos.

Asimismo, la iniciativa introduce modificaciones en el régimen del suplemento solidario —creado originalmente por la ley 20.130—, el cual está destinado a complementar los ingresos de quienes perciben prestaciones previsionales de menor cuantía. El texto prevé una adecuación en su mecanismo de ajuste, modificando su forma de cálculo para que su valor base, fijado en $17.591, se actualice en función de la variación del Índice Medio de Salarios (IMS). Por otro lado, se establece que el valor máximo de la prestación alcanzada por el suplemento, de $53.306, se ajuste de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde la perspectiva oficial, esta combinación normativa incrementa de forma gradual el factor por el cual se multiplican los ingresos previsionales en la fórmula del suplemento, situándolo en 0,33. Con esto se procura otorgar una mayor protección a las jubilaciones más bajas, mitigando el impacto que los incrementos del salario real producen sobre el monto correspondiente del suplemento solidario. El gobierno argumenta que, al articular la causal de jubilación anticipada con esta modificación en el ajuste, se logra disminuir de manera sustancial el riesgo fiscal vinculado a la trayectoria futura de los egresos previsionales.

El proyecto contempla además otras medidas complementarias, tales como el acceso a partidas adicionales orientadas a personas que deban afrontar una situación de incapacidad permanente, sumado a la revisión de los plazos estipulados para el reconocimiento de servicios anteriores al inicio de la historia laboral en el año 1996. Estas disposiciones buscan dar respuesta a diversas contingencias operativas del sistema de seguridad social.

Los argumentos del gobierno

Como trasfondo de estas decisiones, la exposición de motivos enfatiza la compleja situación demográfica que atraviesa Uruguay, caracterizada por un proceso de envejecimiento poblacional impulsado por una fuerte caída en la natalidad y el aumento progresivo de la esperanza de vida. A este escenario se le añade la incertidumbre generada en el mercado laboral por la revolución tecnológica en curso. No obstante, el Ejecutivo recuerda que los cambios previos introducidos por la ley 20.130 —que fijó el incremento gradual de la edad de retiro hasta los 65 años— ya contribuyeron a encauzar el gasto previsional y a consolidar la sostenibilidad económico-financiera del sistema a mediano y largo plazo.

Finalmente, el documento gubernamental subraya que, si bien la edad normal de retiro se mantiene en los 65 años, la habilitación de la causal de retiro anticipado a los 60 años se diseñó bajo parámetros que resguardan la estabilidad financiera del sistema. El Ejecutivo concluye que, ante las oportunidades que brinda el incremento de la expectativa de vida para prolongar la actividad laboral, resulta fundamental que el sistema previsional continúe incentivando dicha extensión, preservando a su vez los niveles de cobertura y suficiencia que lo distinguen a escala regional e internacional.

Te puede interesar