Retiro anticipado a los 60 años: qué dice el proyecto de ley que se envió al Parlamento

Desde la perspectiva oficial, esta combinación normativa incrementa de forma gradual el factor por el cual se multiplican los ingresos previsionales en la fórmula del suplemento, situándolo en 0,33. Con esto se procura otorgar una mayor protección a las jubilaciones más bajas, mitigando el impacto que los incrementos del salario real producen sobre el monto correspondiente del suplemento solidario. El gobierno argumenta que, al articular la causal de jubilación anticipada con esta modificación en el ajuste, se logra disminuir de manera sustancial el riesgo fiscal vinculado a la trayectoria futura de los egresos previsionales.

El proyecto contempla además otras medidas complementarias, tales como el acceso a partidas adicionales orientadas a personas que deban afrontar una situación de incapacidad permanente, sumado a la revisión de los plazos estipulados para el reconocimiento de servicios anteriores al inicio de la historia laboral en el año 1996. Estas disposiciones buscan dar respuesta a diversas contingencias operativas del sistema de seguridad social.

Los argumentos del gobierno

Como trasfondo de estas decisiones, la exposición de motivos enfatiza la compleja situación demográfica que atraviesa Uruguay, caracterizada por un proceso de envejecimiento poblacional impulsado por una fuerte caída en la natalidad y el aumento progresivo de la esperanza de vida. A este escenario se le añade la incertidumbre generada en el mercado laboral por la revolución tecnológica en curso. No obstante, el Ejecutivo recuerda que los cambios previos introducidos por la ley 20.130 —que fijó el incremento gradual de la edad de retiro hasta los 65 años— ya contribuyeron a encauzar el gasto previsional y a consolidar la sostenibilidad económico-financiera del sistema a mediano y largo plazo.

Finalmente, el documento gubernamental subraya que, si bien la edad normal de retiro se mantiene en los 65 años, la habilitación de la causal de retiro anticipado a los 60 años se diseñó bajo parámetros que resguardan la estabilidad financiera del sistema. El Ejecutivo concluye que, ante las oportunidades que brinda el incremento de la expectativa de vida para prolongar la actividad laboral, resulta fundamental que el sistema previsional continúe incentivando dicha extensión, preservando a su vez los niveles de cobertura y suficiencia que lo distinguen a escala regional e internacional.