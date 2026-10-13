Jubilación a los 60: quién podrá pedirla y cuánto cobraría realmente

¿Quiénes podrán jubilarse a los 60 años?

El proyecto establecerá una nueva causal jubilatoria para las personas de entre 60 y 65 años que cuenten con al menos 30 años de aportes. La adhesión será voluntaria, por lo que cada trabajador podrá evaluar si le conviene retirarse anticipadamente o continuar en actividad para acceder a una prestación mayor.

“Ponemos el componente de la libertad: todas las personas podrán tomar la decisión de presentarse a esta causal o esperar a su jubilación hasta los 65 años”, explicó Sánchez.

El mecanismo alcanzará a los afiliados al Banco de Previsión Social (BPS) y a las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). Las cajas paraestatales también tendrán la posibilidad de adherirse al nuevo régimen.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa a quienes, pese a contar con tres décadas de aportes, deban esperar hasta los 65 años para jubilarse bajo las condiciones generales previstas en el sistema vigente.

¿Cuánto cobrarían quienes se jubilen a los 60?

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el monto de la jubilación dependerá de los ingresos del trabajador y de la edad a la que decida retirarse. No todas las personas que accedan a la nueva causal cobrarán lo mismo ni tendrán las mismas condiciones.

El gobierno plantea priorizar al 30% de las jubilaciones más bajas. Según explicó Sánchez, ese grupo podrá acceder al retiro desde los 60 años en condiciones iguales o superiores a las que tenía antes de la Ley N.º 20.130, que reformó el sistema de seguridad social.

“Lo que estamos haciendo es priorizar con recursos a los más bajos”, sostuvo el secretario de Presidencia.

Para quienes perciben ingresos más elevados, la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años también estará disponible, aunque implicará resignar una parte del haber que podrían recibir si postergaran su retiro.

Por ahora, la información presentada no establece una cifra única de jubilación ni un monto exacto que pueda cobrar cada persona. El resultado dependerá de las condiciones que finalmente establezca la ley y de la situación previsional de cada trabajador. Por eso, no es posible afirmar que todas las personas que se jubilen a los 60 años recibirán el mismo ingreso.

Jubilarse a los 60 o esperar hasta los 65

La propuesta del gobierno plantea dos alternativas: acceder a la jubilación a partir de los 60 años, siempre que se cumplan los requisitos, o continuar trabajando hasta los 65 para obtener una prestación superior.

De acuerdo con Sánchez, postergar el retiro funcionará como un incentivo, con mejoras en el monto por cada año de espera. De esta manera, la iniciativa pretende ampliar la libertad de elección sin eliminar la posibilidad de obtener mejores condiciones para quienes decidan permanecer más tiempo en actividad.

El proyecto también busca evitar que la flexibilización de la edad jubilatoria comprometa las cuentas del sistema. Según el secretario de Presidencia, el diseño fue elaborado para preservar la sostenibilidad financiera de la seguridad social.

La iniciativa deberá ser discutida y aprobada por el Parlamento antes de convertirse en ley. Hasta entonces, los requisitos definitivos, los criterios de cálculo y los montos concretos de las prestaciones dependerán del contenido final de la norma.