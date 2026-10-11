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Política Luis Lacalle Pou | legado wilsonista |

Wilsonista y herrerista

Valeria Ripoll lanza nuevo sector, apuesta a los barrios y al wilsonismo pero sigue cerca de Lacalle Pou

Valeria Ripoll va con todo en el Partido Nacional, amiga de Lacalle Pou, prefiere armar su propio espacio para las próximas elecciones.

Luis Lacalle Pou junto a Valeria Ripoll.

Luis Lacalle Pou junto a Valeria Ripoll.
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Por Redacción Caras y Caretas

Aunque no niega su admiración por el herrerista Luis Lacalle Pou y asegura que "es lindo hablar con él", Valeria Ripoll pone el ojo en los barrios y apuesta por un perfil wilsonista dentro del Partido Nacional. Con esa mirada lanzará el próximo jueves 15 de octubre su propia agrupación bajo el nombre de “Somos”.

Entrevistada por El País, la excandidata a vicepresidenta que dividió las aguas del Partido Nacional y a la que muchos blancos responsabilizan por la derrota electotral, definió al nuevo sector como una propuesta de fuerte presencia barrial, vinculada con la descentralización y el trabajo cotidiano con la gente.

“Los dirigentes son de barrio, de gente que trabaja permanentemente en la descentralización pura, tiene mucho que ver con mi perfil”, explicó.

El espacio comenzará su actividad en Montevideo y prevé extenderse a otros departamentos del país.

Según adelantó Ripoll, ya existen grupos de militantes en distintos puntos del interior que la apoyan y están dispuestos a acompañarla. Por eso pretende ir pasoa paso y noviembre está previsto el lanzamiento de la agrupación en Maldonado y posteriormente en Durazno.

Impronta wilsonista

La exsecretaria general de ADEOM señaló que la agrupación tendrá una impronta “wilsonista”, en referencia a la tradición política asociada a Wilson Ferreira Aldunate dentro del Partido Nacional.

Al describir las características del espacio, reconoció que se encuentra en una etapa inicial y que todavía no cuenta con dirigentes de amplio reconocimiento público. “Es una agrupación que está naciendo, no es que tenemos connotados dirigentes, evidentemente a la que conocen es a mí”, sostuvo.

En cuanto a los temas que buscará impulsar, mencionó el trabajo social, la discapacidad y la seguridad, áreas en las que, según indicó, el sector pretende desarrollar una agenda propia.

Conversaciones con Lacalle Pou

El lanzamiento de “Somos” se produce en un escenario de reorganización de los espacios internos del Partido Nacional, mientras Ripoll busca consolidar una estructura política propia después de haber integrado la fórmula presidencial nacionalista en las elecciones de 2024.

En ese proceso, la dirigente mantiene contactos con el expresidente Luis Lacalle Pou. Según contó, ambos conversaron recientemente, entre otros asuntos, sobre la nueva agrupación y el trabajo que viene desarrollando.

“Estuve con él hace poco, charlando sobre todo de mi agrupación y del trabajo que estaba haciendo, es lindo hablar con él”, expresó.

Ripoll valoró especialmente la posibilidad de intercambiar con Lacalle Pou en su actual condición de expresidente, alejado del debate político cotidiano que implica el ejercicio del gobierno.

“Estando por fuera del debate y del ida y vuelta cotidiano con él está hoy por hoy, enriquece un montón hablar con él, tiene una mirada como que está por encima del resto y nos está mirando a todos”, afirmó.

Con el lanzamiento de “Somos”, Ripoll buscará darle forma a una estructura que combine presencia territorial, trabajo social y referencias históricas del nacionalismo, con una primera etapa de instalación en Montevideo y una expansión prevista hacia el interior del país.

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