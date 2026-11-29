ATEA cuestionó los cambios por entender que no contaban con suficiente respaldo técnico, científico y jurídico. La organización sostuvo que la flexibilización representaba un retroceso en la protección de los animales y el ambiente, y puso en duda que el gobierno hubiera contado con estudios e informes que justificaran la decisión.

Incluso señaló que, pese a haber realizado pedidos de acceso a la información pública, no había podido identificar los informes técnicos que respaldaron la modificación ni conocer el contenido de un eventual pronunciamiento de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

Un fallo que no zanja la discusión

Uno de los aspectos más importantes de la sentencia es que el propio TCA marcó los límites de su intervención. Los ministros entendieron que les correspondía determinar si el gobierno había actuado dentro de la ley, pero no evaluar si la flexibilización de la caza era una buena o mala decisión política.

En ese sentido, el fallo señala que determinar si la caza deportiva resulta conveniente, si las restricciones debieron ser mayores o si era preferible mantener la regulación anterior son cuestiones que pertenecen al debate político, técnico y administrativo, y no a la función de la Justicia.

El Tribunal también rechazó el argumento de ATEA sobre una eventual vulneración del principio de no regresión ambiental, que busca evitar retrocesos injustificados en los niveles de protección de la naturaleza. Para los ministros, no alcanza con afirmar que una nueva regulación reduce las protecciones existentes: es necesario demostrar que incumple las normas ambientales.

Caza deportiva

De esta manera, la resolución dejó firme el decreto aprobado durante el gobierno de Lacalle Pou, pero no resolvió la discusión de fondo sobre la pertinencia de ampliar las condiciones para la caza deportiva ni sobre el respaldo ambiental de esa decisión.

El TCA sí reconoció, por otra parte, la legitimación de las organizaciones sociales para recurrir a la Justicia cuando entiendan que una decisión de la Administración afecta intereses colectivos, un aspecto relevante para el control ciudadano de las políticas públicas.