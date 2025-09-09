Se concreta la Política de Riego

La creación de la CEIAR se realiza bajo la órbita de la Presidencia de la República, lo que otorga a esta iniciativa un nivel de importancia y seriedad crucial en la formulación de políticas públicas. El Comité de Gestión, que incluye al Presidente y a varios ministros claves, asegura una coordinación interinstitucional que es fundamental para el éxito de la estrategia de riego.

Este anuncio no solo responde a una necesidad creciente, sino que también pone de relieve el compromiso asumido por el gobierno en campaña de abordar un tema que trasciende las líneas partidarias y que debe ser una política de estado con un abordaje integral con una mirada de lo productivo y de lo ambiental. La política de riego debe ser una prioridad no solo para el sector agropecuario, sino para toda la sociedad, dado su impacto en la economía y en el bienestar general de la población.

El desafío ahora está en la implementación de esta política, en la rapidez con que se desarrollen las acciones concretas y en cómo estas respondan efectivamente a las necesidades de los productores y a las exigencias de un clima cambiante. Será fundamental que el gobierno mantenga una comunicación constante con el sector agropecuario y la sociedad en general para garantizar que se logren los objetivos propuestos.

La nueva institucionalidad de un avance en la política de riego es un paso positivo que refleja un compromiso y una toma de conciencia sobre la importancia crítica del manejo del agua en Uruguay. La implementación exitosa de estas políticas puede ser clave para mitigar los efectos de las sequías, asegurar la producción agropecuaria y preservar la calidad de vida de los ciudadanos, convirtiéndolo en un tema central de la agenda nacional en los próximos años.