En el día de ayer el Poder Ejecutivo a través del Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en medio de la Expo Prado explica como el reciente decreto firmado por el presidente Orsi marca el inicio de la estrategia nacional de riego. Concretamente se da el anuncio del gobierno sobre el avance en una política nacional de riego marcado como una instancia importante y un compromiso reafirmado en la agenda política del país y de las promesas del Frente Amplio para llegar al gobierno. Este tema, que fue central en las campañas electorales de todos los partidos en las últimas elecciones, cobra ahora relevancia y urgencia, especialmente si recordamos que en la administración anterior se dio la crisis hídrica más grave que ha azotado el país en los últimos 74 años pero no se implemento ningún avance de parte de la colación.
Se concreta la Política de Riego
El riego ha sido un tema de atención prioritaria en los gobiernos del Frente Amplio, donde se implementaron diversas políticas e inversiones.