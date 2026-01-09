Causa Conexión Ganadera: "Hay muchas personas implicadas que aún no están formalizadas"

¿Entiende que hay elementos para imputar por lavado de activos a Daniela Cabral igual que a Ana Iewdiukow?

Sí, creo que sí, que hay elementos para tipificar a todos los Basso por lavado de activos. Porque los recursos fueron manejados por Gustavo Basso y su familia, incluyendo a su viuda, Daniela Cabral, sus hijas y esposos en el caso de Alfredo Rava, quienes estaban muy insertos en la operativa de la empresa.

Considero que hay elementos suficientes como para que haya nuevas imputaciones y no dudo que el doctor Rodríguez las va a realizar en breve. Incluso hay una formalización fijada para febrero.

¿No es un poco tardía la citación de los hijos que fueron beneficiarios de transacciones que fueron objeto de embargos por lavado de activos?

Nos enfrentamos a un cúmulo inmenso de información y documentación. Si bien la situación se conoció en febrero de 2025, las denuncias masivas comenzaron a ingresar recién entre marzo y abril. Todavía estamos lejos de obtener la información final sobre a dónde fueron realmente los fondos de Conexión Ganadera.

¿Qué pasa con los mandos medios como Diego Quiroga y gerentes como Martín Bartol? ¿Cree que ya hay elementos para formalizarlos?

Definitivamente hay elementos para todos. De hecho, se solicitó la formalización para febrero de un tomador de ganado.

¿Se refiere a Maximiliano Rodríguez, director de Pasfer?

Sí, exacto.

¿A Ud. le consta que ha intentado llegar a un acuerdo con los damnificados?

Me consta que ha intentado acercamientos para hacer un acuerdo reparatorio con los 69 damnificados, pero el fiscal se ha rehusado a aceptar reparaciones individuales por fuera del conjunto general.

Nosotros entendemos que hicimos el trabajo (con el Dr. Alonso) y si hay una propuesta de reparatorio, estamos de acuerdo, pero no hemos tenido el aval de la Fiscalía. Entonces, por ahora se va a avanzar en esa formalización.

¿Configura en este caso el delito de asociación para delinquir o se puede considerar que todas las estafas fueron realizadas de forma autónoma?

Si no existiera una concertación de voluntades, la estafa de Conexión Ganadera no hubiese sido posible. Es inviable que cada una haya sido autónoma.

¿Crees que el fiscal va a avanzar en ese sentido? Porque por lo que ha dicho, parece tener otra hipótesis con respecto a esa tipificación…

Lo veo reacio a Rodríguez para tal imputación, pero bueno, esto sigue en plena investigación. Falta mucho todavía; hay muchas personas implicadas que aún no están formalizadas y esperamos que sea en el 2026 que se empiece a dar.

¿Qué pasa con los contadores originales de la empresa?

Se cuestiona a un contador (Ricardo Giovio) que realizó un informe final mal hecho cobrando honorarios altísimos con dinero de los damnificados. Pero resulta extraño que no se haya traído al ruedo a quienes fueron los contadores durante todo el tiempo previo a la caída.

¿Entre sus clientes hay personas que fueron estafadas cuando la empresa ya estaba quebrada, e incluso ya había muerto Gustavo Basso?

Tengo un cliente de más de 80 años que firmó dos contratos los días 5 y 10 de enero de 2025 por 80 mil dólares.

¿Con quién firmó el contrato?

Lo firmó (Ana) Iewdiukow. Las fechas llaman poderosamente la atención.

Es imposible no advertir la mala fe al tomar ese dinero cuando ya se conocía la situación crítica de la empresa.

¿También existen sospechas de contratos de dudosa apariencia creados para que los propios implicados cobren en el concurso? ¿Qué hay de cierto?

Todavía no se ha expresado el síndico (Alfredo Ciavattone). Viste que ahora el nuevo vencimiento es marzo y hasta tener esa información, no vamos a poder acceder el expediente y ver si él observó contratos de dudosa apariencia o que no pueden explicar.

¿Pero la sospecha de ustedes, los abogados defensores, está?

Sospechas hay, sí, tenemos todos de muchas situaciones.

Por ejemplo, los contratos ya firmados encontrados en el escritorio de Basso en Florida…

Claro, pero aún no sabemos todos los que nos presentamos en el concurso. Cuando esté la devolución del síndico, estas sospechas se van a ver formalmente presentadas. Es decir, va a ver: este contrato, ¿cómo lo presentó?, ¿cómo invirtió el dinero?, ¿qué capacidad tenía?, ¿cómo lo justificó?

¿Cómo ve el trabajo que viene realizando el síndico Ciavattone?

Bueno, pidió prórrogas porque obviamente que es un trabajo muy arduo y muy complicado. Había inversores que poseían hasta 30 contratos donde se reinvertía ganancia sobre ganancia… y era otro contrato sobre contratos, y sobre la inversión, la inversión de la inversión… Nos costó lograr entender cómo era el entramado.

Tuvimos que sentarnos a ver cómo era esto y cómo era el bono ganadero y cómo era el bono ternero, cómo era que algunos tenían marcas y otros no. Eran tantos casos diferentes como tantos inversores lo amoldaban distinto.

¿Cuál es la expectativa de recuperación de dinero de los ahorristas?

Los ahorristas esperan recuperar, al menos, la mitad del monto invertido.

Estamos con la ilusión de que en 2026 se resuelva tanto la situación penal como la situación concursal, es decir, que Ciavattone por fin se expida sobre las verificaciones de crédito, ver realmente cuál es el número de dinero, de acreedores reales. No obstante, no es que la devolución de Ciavattone vaya a ser definitiva. El síndico puede presentar observaciones a los créditos, lo que podría extender el trámite durante todo el año 2026. Yo se lo trato explicar mucho a los clientes porque él puede decir “perfecto, crédito verificado”, tilde o puede decirte: "No, me falta, no entiendo esto, no entiendo lo otro, explíqueme lo otro, explíqueme esto".

¿Cree que hubo omisión del Estado o incluso complicidad de ciertos funcionarios?

La falta de control del Ministerio de Ganadería (MGAP) es llamativa; no controlaron la existencia del ganado y ahora envían notificaciones de inhibición de Dicose cuando los animales ya no existen.

Asimismo, resulta vergonzoso que la DGI se presente al Concurso reclamando 6 millones de dólares como crédito preferente, cuando fue omisa en sus controles y citaciones mientras la empresa operaba.

El Estado permitió la flexibilidad que derivó en esta situación lamentable.