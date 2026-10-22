Pit-Cnt celebró el proyecto de jubilación anticipada pero impulsará modificaciones

Las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), mantuvieron este miércoles por la mañana una reunión clave con delegados del Pit-Cnt, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y las cámaras empresariales participantes del Diálogo Social. El encuentro tuvo como objetivo presentar y profundizar en los detalles del proyecto de ley que habilita una causal anticipada de retiro a los 60 años. La ronda de contactos del equipo económico y de gobierno había comenzado el martes, cuando los ministros Gabriel Oddone y Juan Castillo, acompañados por el director de la OPP, Rodrigo Arim, expusieron los alcances de la iniciativa ante el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.