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Pit-Cnt celebró el proyecto de jubilación anticipada pero impulsará modificaciones

La central pide que sea compatible el trabajo y el acceso a la causal anticipada, lo cual no se permite en la iniciativa enviada por el gobierno.

Pit-Cnt celebró proyecto del gobierno sobre las jubilaciones anticipadas.

Pit-Cnt celebró proyecto del gobierno sobre las jubilaciones anticipadas.

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Por Redacción Caras y Caretas

Las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), mantuvieron este miércoles por la mañana una reunión clave con delegados del Pit-Cnt, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y las cámaras empresariales participantes del Diálogo Social. El encuentro tuvo como objetivo presentar y profundizar en los detalles del proyecto de ley que habilita una causal anticipada de retiro a los 60 años. La ronda de contactos del equipo económico y de gobierno había comenzado el martes, cuando los ministros Gabriel Oddone y Juan Castillo, acompañados por el director de la OPP, Rodrigo Arim, expusieron los alcances de la iniciativa ante el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.

Reivindicación del movimiento sindical

La posibilidad de jubilarse a los 60 años constituye una reivindicación central del movimiento sindical desde la aprobación de la reforma de la seguridad social (Ley 20.130) en la administración de Luis Lacalle Pou, la cual elevó la edad mínima de retiro a los 65 años. Tras el encuentro, el representante del Pit-Cnt, Carlos Clavijo, señaló que la central sindical respaldará las "propuestas de avance" en materia de derechos, aun si contemplan condiciones inferiores a sus aspiraciones originales. En ese sentido, destacó que el texto oficial recoge lo debatido en el Diálogo Social y contempla elementos fundamentales como la revisión de los plazos para el reconocimiento de servicios previos a 1996 y la restitución del cálculo favorable de la jubilación por incapacidad total, derecho que había sufrido recortes con la normativa vigente.

Respecto a la causal anticipada generalizada a los 60 años, Clavijo valoró positivamente que la medida otorgue la libertad de retiro para la totalidad de los trabajadores, estimando que aproximadamente un 30% alcanzará una jubilación igual o superior a la del régimen previo a la Ley 20.130. No obstante, adelantó que cuando la central obrera comparezca ante las comisiones parlamentarias impulsará modificaciones "sustanciales" para enriquecer el texto. Entre sus principales planteos, el Pit-Cnt solicitará que se permita la compatibilidad entre el trabajo y el cobro de la causal anticipada, una posibilidad que la propuesta actual del Poder Ejecutivo prohíbe para los 60 años pero sí habilita cuando el retiro se concreta a los 65.

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