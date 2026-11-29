Reclamos por personal y proyectos educativos

En su pronunciamiento, el sindicato sostuvo que no se puede reducir el personal de las escuelas ni desconocer los proyectos colectivos impulsados por las comunidades educativas.

Asimismo, reclamó avances en la profesionalización de las maestras comunitarias y cuestionó que se pretenda resolver las dificultades del sistema educativo con menos recursos.

«No se pueden resolver los problemas de la educación con menos recursos», enfatizó la organización en su declaración, en la que también insistió en la necesidad de que las autoridades respeten los compromisos asumidos.

La FUM analizará el inicio de clases de 2027

Por otra parte, la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), que nuclea a los sindicatos de maestros de todo el país, anunció que las filiales departamentales analizarán durante las próximas semanas las condiciones en las que consideran que comenzará el año lectivo 2027.

La evaluación de cada departamento será un insumo para definir los pasos a seguir y determinar si existen condiciones para que el conflicto se extienda a escala nacional.

De esta manera, mientras Ademu Montevideo ya formalizó su declaración de conflicto, el conjunto de los sindicatos de maestros comenzará a discutir el escenario educativo y laboral de cara al próximo año.