Carlos Clavijo: «Hay que sentir la Seguridad Social porque nos tiene que sensibilizar el dolor ajeno»

En el marco de la parte oratoria, Laura Martínez, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, expresó que el 22 de noviembre se desarrollarán las elecciones de los directores sociales en el BPS y remarcó que el PIT-CNT celebra que existan estas instancias de “participación democrática”.

Martínez expresó el apoyo de la central obrera al equipo de representación de los trabajadores, encabezado por el actual director Carlos Clavijo, Micaela Carballo, Gabriel Nánchez, Lorena Luján, Luis Arijón y Pablo Abisab. “Todos reconocidos compañeros y compañeras por su sentido, compromiso y responsabilidad para con los trabajadores”.

“Estamos convencidos que para este período es importante que continúen con su método de trabajo y respaldamos las propuestas que presenta el equipo para 2026-2031,porque surgen del trabajo directo con los trabajadores, en asambleas, en reuniones, en sus largas giras por el interior y, especialmente, con una plataforma reivindicativa que surge del diálogo social impulsado por el movimiento sindical”, remarcó Martínez.

Resaltó, asimismo, la importancia de la seguridad social cuando en Uruguay la población envejece, hay menos nacimientos y una realidad del mercado de trabajo, de informalidad y de precarización. “Esto erosiona la base de cotización de la matriz de la seguridad social”.

La dirigente sindical dijo que a ello se suma la compleja revolución tecnológica que transforma las relaciones laborales. “Es muy importante poner foco en avances en ese sentido”. Agregó que para el período 2026 y 2031 se hace necesario “avanzar en transformaciones de seguridad social adecuadas a estos cambios demográficos y del mercado de trabajo”.

Dijo que es más importante aún cuando los problemas estructurales persisten, “como el desempleo juvenil, las brechas de género y los salarios bajos; es decir, cuestiones que están en la agenda sindical del día a día”.

Martínez remarcó que el rol del Equipo de Representante de los Trabajadores es muy importante para la calidad de vida de la gente, porque hace la diferencia entre “la dignidad y la desprotección ante una enfermedad, ante quedarse sin trabajo, por la vejez o por invalidez”. La seguridad social es un “derecho humano fundamental y un pilar de protección para los trabajadores, para distribuir la riqueza y disminuir la desigualdad”.

Expresó que el ERT históricamente ha buscado propuestas colectivas a contingencias que solas y solos no podrían haber encontrado ni resuelto. “Entonces, la seguridad social sigue siendo hoy un eje fundamental de las preocupaciones de los trabajadores y las trabajadoras”.

La dirigente añadió que detrás de cada prestación hubo un pueblo organizado en defensa de los principios de solidaridad y la universalidad del sistema. “Tener un director social fue una gesta también nuestra”, dijo y Remarcó logros alcanzados como la ley de los cincuentones o la flexibilización de las jubilaciones del 2008, que a las mujeres especialmente se le reconoció el cómputo por hijo por la gestión estatal del sistema y el combate a la Ley 20.130, que aún seguimos resistiendo”.

De todas las propuestas que plantea el equipo se detuvo en una en particular referida a que una persona en situación de discapacidad debe gestionar una determinación de una discapacidad para cada prestación, por separado, en diferentes lugares, con costos y demoras. Dentro de las propuestas se plantea “establecer una determinación única a nivel nacional, válida para todas las prestaciones, y eso es muy significativo para un colectivo altamente vulnerado”.

Martínez añadió que es un ejemplo pequeño pero muestra algo grande, “la reforma no es en sentido macroeconómicos o muy distantes para la vida cotidiana de la gente, sino que al revés, estos temas son lo que se aproximan a la vida, al diario vivir”. Agregó que ampliar el grupo de asistentes personales son apoyos vinculados a los cuidados que “abren nuevas oportunidades a quienes cuidan y a quienes reciben los cuidados. Y está vinculado principalmente a las mujeres”.

Dijo que ese derecho, aparte de abrir oportunidades, garantiza también la autonomía que tanto necesita.

“Eliminar el control de ingresos para quienes tienen pensión a la vejez, es muy importante, lo mismo que recuperar el derecho a la jubilación a los 60 años”, agregó.

“Pero falta algo, para que todas y todos tengamos un sentido de justicia en la jubilación a los 60 años, y es que la expectativa de vida aumenta, pero no aumenta pareja para todos. Hay trabajadores y trabajadoras que realizan tareas insalubres. Un trabajador de oficina y un obrero de alto desgaste no envejecen igual, ni trabajan igual a los 60 años. Una de las propuestas se refiere a tener una mayor atención a quienes tienen más desgaste en sus labores diarias”, dijo.

Expresó que el trabajo se volvió inestable, la tecnología afecta las posibilidades de trabajo, por lo que no se puede seguir pretendiendo que la seguridad social “se financie sólo con quienes viven de su trabajo”. Añadió que “incorporar otras fuentes de recaudación permite además combatir la informalidad, por lo que deja de castigarse al empleo formal”.

La dirigente añadió que la tecnología está entre nosotros, estamos conviviendo con ella, y el sistema normativo a veces “llega tarde para poder apalear ciertos retrocesos que se plantean”.

“El trabajo de plataformas digitales es peligroso y el Estado paga los gastos, mientras que las empresas multinacionales, la mayoría de ellas, recaudan grandes beneficios. Entre todos y todas directamente estamos financiando un gran negocio para intereses ajenos”, remarcó.

Por otro lado, mencionó que hay realidades más silenciosas como las zafras que son cada vez más cortas e “impiden que los trabajadores y las trabajadoras accedan al seguro de paro”. Por ello, dijo que hay que flexibilizar estas prestaciones para atender una realidad que vincula también al interior profundo del país”.

“Hay una agenda pendiente que es ineludible, que donde está el diálogo se tiene que seguir dando pelea, y todas estas propuestas se gestionan en el BPS, y por eso importa quién esté sentado en este Directorio”, aseguró.

Martínez indicó que los candidatos de la Lista 11 “aportan conocimiento real de lo que necesita el trabajador y de su familia; aportan también control y transparencia”. Agregó que todos tienen también una “memoria institucional y un acumulado del que ellos son parte”.

“En cada elección definimos si nuestro BPS se fortalece o no. Y el equipo de la Lista 11, con Carlos Clavijo a la cabeza, presenta un plan de trabajo muy bueno, con los principios irrenunciables que nos hemos marcado, la solidaridad, la universalidad, la participación, un sistema sin lucro y más derechos por una vida digna”, resaltó.

Más adelante, Martínez remarcó que “es muy importante tener un equipo que realmente sea representativo a los trabajadores y trabajadoras”.

Carlos Clavijo: Por una seguridad social solidaria, universal, humana y sin lucro

Lista 11 Gabriela Vilariño

Por su parte, el actual director en representación de los trabajadores en el BPS y candidato por la Lista 11 a volver a ocupar el cargo durante el próximo período, destacó que todos quienes integran la lista se han formado para asumir las responsabilidades. “No somos paracaidistas. Cualquiera de las compañeras y compañeros que estamos acá no somos paracaidistas”.

También señaló que los integrantes de la lista “van rotando” para potenciar al equipo, que está integrado por trabajadores de Montevideo y del interior, del sector público y privado, de la industria, el comercio, los servicios, la educación, la salud y el propio BPS. “Eso es lo que le da la potencia al equipo. Eso es también el formarnos y el saber hacer, porque no hace dos días que estamos”.

Destacó que la actual representación de los trabajadores en el BPS recorre el país varias veces al año, “hablando con los trabajadores y trabajadoras, pero también hablando con los vecinos, la vecina, con el desocupado, la desocupada, con los empresarios, con los jubilados y pensionistas, porque es parte de informar, formar, escuchar para conocer esas realidades que hay en cada uno de los rincones del país y transformarlas en propuestas y esas propuestas intentarlas transformar en derechos. Es parte de lo que ha hecho en la historia este equipo de representación”.

Clavijo recordó que se cumplen 34 años de la representación social en el BPS y repasó algunas de las leyes fundamentales en las que ha participado este equipo. Mencionó, entre ellas, la Ley 18.395, de flexibilización de las jubilaciones, que por primera vez en Uruguay, en 2008, reconoció a las mujeres un año de servicio por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de cinco. También recordó que se redujo de 35 a 30 años el requisito de servicios para acceder a la jubilación, se flexibilizó la jubilación por edad avanzada y por incapacidad física, y nació el subsidio transitorio por inactividad compensada. “Se reconoce que ya a los 58 años de edad, si te quedás sin empleo y está difícil para entrar al mercado laboral nuevamente, también nació de ahí, en ese mismo diálogo, una ley muy importante para las y los trabajadores, como la flexibilización del subsidio por desempleo, la Ley 18.399”, señaló.

Explicó que esa norma no sólo creó el seguro de paro parcial “que no fue de hace poco tiempo, es de 2008”, sino que también estableció una protección específica para los mayores de 50 años. “Esto porque algunos tomaron esa bandera sin leer que la ley era del 2008 y nació de un diálogo social, donde se reconoce que los mayores de 50 años, cuando los despiden, es complicado entrar al mercado laboral y por eso, en vez de como era antes, que a todos y a todas cuando nos despedían teníamos seis meses de seguro de paro, a los mayores de 50 años, a partir de 2008, se les otorga un año de seguro de paro porque es complicado entrar al mercado laboral nuevamente”.

Asimismo, recordó la Ley de los Cincuentones, que “el ERT supo defenderla, pelearla, discutirla en 2017”, y la ley del Fondo de Garantía de Insolvencia Patronal, un tema que actualmente vuelve a estar en discusión.

“Si bien hay una ley que la logramos y que nosotros luchamos en conjunto y discutimos en ese diálogo social para lograr esa ley, hoy se interpreta de diferente manera en el BPS y los tres directores sociales del organismo están de acuerdo que se está interpretando mal. Votamos en bloque, pero perdemos lamentablemente 4 a 3. No hemos podido cambiar la realidad, pero esperemos que sigamos impulsando eso”, afirmó.

El candidato también destacó que durante este período se logró que se reconociera tanto el subsidio por incapacidad parcial como el subsidio especial por inactividad compensada como prestaciones de actividad, de manera de no perder los derechos a lentes, órtesis y prótesis. “Todas las prestaciones que tienen en actividad, eso también se logró”.

Agregó que también se alcanzó una mejora para los trabajadores de la actividad pública. “También se logró lentes, órtesis y prótesis para la actividad pública. Había una diferencia y se logró amortiguarla para que los trabajadores y trabajadoras de actividad pública también tengan el derecho”.

A ello sumó las ayudas especiales para el sector de actividad pública, que consideró “un gran logro de los compañeros y compañeras y de esta representación”.

“Pero no sólo nos quedamos ahí”, sostuvo. Explicó que el recorrido por el país también implicó acompañar a trabajadores y trabajadoras que atravesaron dificultades en el mercado laboral o problemas de empleo. “Ahí estuvimos con los compañeros y compañeras de Yazaki, más de 1.200 trabajadores y trabajadoras en Las Piedras y Colonia. También estuvimos con la gente de Coleme en Melo, con la gente de la carne del FOICA en Paso de los Toros, en Paso Carrasco, en Salto, en Paysandú. Estuvimos con las compañeras y compañeros del Citrus en Paysandú y en Salto. Estuvimos con las compañeras y compañeros de la bebida cuando tuvieron un problema grande en Minas, pero también en Paysandú. Estuvimos con los compañeros de la madera en Tacuarembó. Hemos estado siempre y esas son algunas de las cosas que hacemos. Siempre estamos presentes porque la cercanía para nosotros es lo más importante, el estar con la gente, con los trabajadores y trabajadoras del país cuando tienen alguna contingencia”, relató.

También se refirió al último diálogo social, en el que, según señaló, se lograron avances que todavía no están consagrados porque requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

“Logramos resolver algo muy importante, que era volver a poder tener la posibilidad de jubilarnos a los 60 años, cuando la Ley 20.130 nos dijo que nos teníamos que jubilar a los 65. Se consiguió la prestación universal a los 70 años, las personas que no tienen ningún ingreso van a poder tener una prestación mínima universal. También recuperamos un derecho que nos había quitado la 20.130 cuando nos quedábamos trabajando más allá de causar jubilatorio y nos incapacitábamos para toda tarea. Nos habían recortado un derecho y eso se volvió a reconquistar”, enumeró.

Asimismo, Clavijo destacó como una conquista para el país la discusión sobre las transferencias destinadas a niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. “También conquistamos algo muy importante para el Uruguay, que todos lo hablaban, pero después parece que costó levantar la mano en el Parlamento, que son las transferencias para los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza: mejorar las transferencias, duplicarlas hasta triplicarlas y universalizarlas”.

En la misma línea, mencionó los avances en materia de licencias parentales, cuidados y trabajo por cuenta propia. “Donde por primera vez en el Uruguay van a tener una especie de seguro de paro aquellos trabajadores por cuenta propia, porque son trabajadores, más allá de que sean unipersonales o monotributos”.

“Para nosotros eso es parte de lo que hemos hecho. En estos 34 años hemos transitado en los temas de gestión planteando siempre la transparencia, la cercanía y la sencillez en los trámites del BPS, que son complejos”, resumió.

Clavijo reconoció que, pese a los avances, todavía quedan desafíos. “Hemos avanzado, pero nos falta todavía seguir avanzando. Nos falta tanto en el diálogo social como en las discusiones internas en el Banco de Previsión Social”.

En ese sentido, consideró imprescindible discutir el financiamiento de la seguridad social. “Los uruguayos y uruguayas necesitamos discutir sí o sí el financiamiento de la seguridad social. Lo necesitamos para poder discutir qué seguridad social nos merecemos, porque si no se financia de mejor manera vamos a tener problemas más adelante y otra vez van a venir políticas de recorte, que es a lo que nosotros estamos en contra, de las políticas de recorte cuando se habla de seguridad social que es derecho humano fundamental”.

También planteó la necesidad de revisar las exoneraciones vinculadas al financiamiento. “Las exoneraciones, que son parte del financiamiento, hay que rediscutirlas. No tenemos miedo a discutirlo. Lo pusimos en el diálogo social, no lo logramos, tenemos que seguir discutiéndolo”.

Otro de los temas que consideró prioritarios es la discapacidad. “La discapacidad es un tema muy importante. Muy lindas las leyes, pero a veces no llegan al acceso y quedan en el camino. Tenemos que rediscutir y flexibilizar el acceso a todas las prestaciones en materia de discapacidad, pero también tenemos que seguir aumentando las lentes, órtesis y prótesis, porque muchas veces no tenemos el poder adquisitivo como para poder tener un par de lentes de buena calidad”.

En cuanto al trabajo en plataformas sostuvo que, pese a la existencia de una ley, el sector continúa desregulado. “Hay que meterle el diente al tema del trabajo en plataforma, al control, al seguimiento, a rediscutir la ley, porque también es parte de la seguridad social. Por tener una motito no son trabajadores independientes, son trabajadores dependientes que tienen derecho al seguro de paro, subsidio por enfermedad, tienen derecho al aguinaldo, a la licencia. No son empresarios ni empresarias”.

Asimismo, consideró fundamental revisar la situación de aquellos sectores de actividad que cuentan con regímenes de jubilación bonificada, retiro anticipado o retiro especial. “Hay trabajos que son muy desgastantes, que son peligrosos y para eso existe una herramienta, el tema de las bonificadas. Hay que rediscutir y analizar el mercado laboral como está hoy en día, porque en definitiva eso es una protección social para que esos compañeros, esas compañeras, que su desgaste físico, biológico, mental es mucho más grande a consecuencia del sector de actividad en el que están”.

También se refirió al subsidio por desempleo y señaló que existen sectores de actividad que quedan por fuera de una protección adecuada. “Es un tema muy importante. En sectores de actividad pasa en el Citrus todos los años, sectores de actividad que no llegan a los jornales suficientes para poderse acoger al subsidio por desempleo. Por ley no deberían tener derecho, pero en el Parlamento después se termina votando darle el derecho. Perfecto, si se está votando todos los años en el Parlamento, ¿por qué no discutimos una reforma a la ley que quede permanente?”. En ese sentido, mencionó también a la construcción y otros sectores. “En otros sectores de actividad, como la construcción, que muchas veces termina una obra y no tiene derecho al seguro de paro para otra obra, como el sector rural, doméstico y otros sectores zafrales que realmente deberían de tener el derecho y no lo tienen”.

“Eso es parte de lo que nos queda para adelante, pero no lo podemos hacer si no seguimos sembrando a lo largo y ancho del país cultura de seguridad social”, sostuvo. En ese punto, remarcó la importancia de la tarea de los representantes sociales y de la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT. “Y en esto me voy a detener.La cultura de seguridad social es lo que hacemos cada uno y cada una de los trabajadores que estamos acá, que recorremos el país, este equipo de representación, el equipo de representación anterior, la Comisión de Seguridad Social, recorriendo a lo largo y ancho del país para hablar con la gente, para desparramar derechos, para explicarle qué derechos tiene, porque muchas veces los temas de seguridad social son complejos, son difíciles de entender y si no tenemos la cercanía, no le explicamos a los trabajadores, a las trabajadoras de la sociedad en general qué derechos tienen, es muy difícil que después reclame ese derecho o solicite ese derecho”, remarcó.

Finalmente, definió la seguridad social desde una perspectiva humana y solidaria. “Hay que sentir la seguridad social porque nos tiene que doler el dolor ajeno, porque nos tiene que doler cuando vemos una persona con una imposibilidad, una discapacidad y no tiene un derecho; nos tiene que doler cuando un trabajador o una trabajadora se queda sin empleo; nos tiene que doler cuando una familia no tiene ningún ingreso. A través de ese dolor, tratar de dirigirlo hacia una propuesta y hacia un derecho”.

“Por eso esta representación, desde hace 34 años, viene soñando, impulsando y luchando por una seguridad social solidaria, universal, más humana y sin lucro. Este 22 de noviembre votamos la Lista 11”, puntualizó Clavijo.

Orgullo e historia

Lorena Luján Gabriela Vilariño

Por primera vez en 34 años de representación de trabajadores y trabajadoras en el BPS, una mujer será primera suplente. Se trata de Lorena Luján, trabajadora de la salud pública, integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) , quien destacó ese hecho como un hito, que fue reconocido con una cerrada ovación del público que se encontraba presente.

Por su parte, Gabriel Nánchez, integrante del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), destacó el “honor y orgullo” de participar en la Lista 11 y remarcó que el debate con el resto de la sociedad está abierto. También planteó la necesidad de defender las conquistas logradas y aquellas que aún restan alcanzar.

Más adelante, Micaela Caraballo, de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social (ATSS), manifestó su orgullo de integrar un equipo que cuenta con "experiencia y formación".

Por su parte, Luis Arijón, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), resaltó el trabajo acumulado en la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT (COSS), a la que definió como una escuela de formación. Además, remarcó que el 22 de noviembre "estará en disputa" quiénes representarán a los trabajadores.

Mientras tanto, Pablo Abisab, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (SINTEP), manifestó que el ERT “siempre fue un respaldo y orientación para los trabajadores” que lo necesitan. También destacó el trabajo en equipo y señaló que, más allá de las diferencias, “se trabaja siempre con mucha fraternidad”.