Carlos Clavijo: Oddone "dinamitó el diálogo social"

En ese sentido, señaló que la eliminación de las AFAP continúa siendo un objetivo de principios para el PIT-CNT, aunque durante la negociación aceptaron una propuesta intermedia. Según explicó, los cambios acordados representaban, a su juicio, la primera transformación estructural del sistema de ahorro individual en tres décadas.

"Para nosotros eliminar las AFAP es algo de principio, pues porque el sistema no sostiene más esto", expresó. Agregó que las modificaciones previstas constituían "la primera reforma estructural" del sistema desde su creación y recordó que la reforma de 2017 únicamente redujo las comisiones que cobran las administradoras.

Consultado sobre esas comisiones, sostuvo que todavía existe margen para disminuirlas y cuestionó el mecanismo de cobro de las AFAP. "Algunos políticos dicen que a los trabajadores no les gusta trabajar, pero sí les gusta cobrar. ¿Y las AFAP? que te cobran antes de empezar a trabajar, es decir, te cobran por lo que vos aportás".

¿A qué se deben los cambios?

Para Clavijo, la decisión anunciada por Oddone respondió a presiones del sector empresarial vinculado a las AFAP y del capital internacional. "Recordemos que la gran parte de las AFAP, están los bancos mundiales atrás, las multinacionales, los que mueven el mundo, el gran capital", sostuvo.

Y sumó: "La presión fue por ese lado, porque sería ilógico que un ministro de Economía se tire un tiro en el pie, dinamitando algo que ellos defendieron en campaña electoral".

También cuestionó la forma en que el Ministerio de Economía comunicó la decisión. Indicó que quienes participaron del Diálogo Social fueron informados después de que la noticia trascendiera públicamente. "Primero lo sabía la prensa y después nos anunció a nosotros, que fuimos los actores que estuvimos en el diálogo social", afirmó.

"Dinamitó el Diálogo Social"

Según explicó, el movimiento sindical esperaba ser convocado para analizar las dificultades que pudiera tener el Poder Ejecutivo antes de modificar los acuerdos alcanzados. "Creemos que primero por principio tendría que habernos llamado, hecho una reunión con nosotros, decir: mire, me sucede esto", señaló. Añadió que el PIT-CNT estaba dispuesto a volver a discutir alternativas y presentar nuevas propuestas, pero aseguró que el gobierno optó por cerrar esa posibilidad.

"Directamente tomó una opción y dijo, de esta línea no nos vamos a mover. Por lo tanto dinamitó el diálogo social", manifestó. Y agregó después: "Lo que escribiste con la mano lo borrás con el codo".

El representante de los trabajadores indicó que esa situación lo lleva a preguntarse quién debía haber participado realmente del proceso. "¿Al diálogo social tendrían que haber ido los actores que designó el Poder Ejecutivo, o tenía que haber ido Oddone?", planteó.

Asimismo, destacó que los representantes sindicales informaban permanentemente a la Mesa Representativa del PIT-CNT sobre el avance de las negociaciones y remarcó que el paquete acordado fue aprobado en ese ámbito "sin voto en contra".

Finalmente, advirtió que lo ocurrido genera incertidumbre de cara a futuras instancias de negociación con el gobierno. "En definitiva lo que estás ensuciando es la herramienta democrática que tanto nos llenamos la boca todos", sostuvo. Y concluyó: "Nos sentimos dolidos en el sentido de cómo voy a ir a negociar otra cosa después con el gobierno, cuando no sabés que después que terminás de negociar no sabés si va a salir o no va a salir. A nosotros nos preocupa la palabra".