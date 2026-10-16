Ciudad de la Costa celebra los vinos uruguayos con el festival gratuito "Al Paso"

Más de diez casas vitivinícolas del país formarán parte del paseo, que estará acompañado de una atmósfera musical con la selección en bandejas de los DJ Pamela Roman y Pablo Dangiolillo, antes de dar paso al espectáculo central de la noche: a las 21 horas, la dupla integrada por Spuntone y Mendaro subirá al escenario con su característico show en vivo para coronar el encuentro.

Festival responsable

Pensando en disfrutar con total tranquilidad, el festival promueve activamente el consumo responsable bajo la premisa "si toma, no maneje". En ese marco, la organización cerró una alianza estratégica con la empresa Cabify, permitiendo a los asistentes acceder a un descuento en sus traslados de ida o vuelta aplicando el código promocional MOSTOVINO.

El valor cultural y gastronómico del evento queda reflejado en el amplio apoyo institucional recibido: Al Paso, vino + gastronomía ha sido oficialmente declarado de interés por el Municipio de Ciudad de la Costa, la Intendencia de Canelones, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Turismo. Una excusa perfecta para acercarse a la costa, copa en mano, y celebrar el talento de la producción uruguaya.