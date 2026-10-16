Ciudad de la Costa celebra los vinos uruguayos con el festival gratuito "Al Paso"

La magia costera de El Pinar se prepara para recibir una experiencia que busca redefinir la forma en que nos acercamos a la copa: llega una nueva edición de Al Paso, vino + gastronomía a cielo abierto, el primer festival de estas características pensado para conectar el mundo del vino, la gastronomía y la cultura.
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La cita será el domingo 18 de octubre, entre las 18 y las 23 horas, en la esquina de Naciones Unidas y Pepe D´Elía, en pleno corazón canario. Con un planteo distendido, itinerante y con propuestas de recreación para toda la familia, la iniciativa invita a recorrer sin prisa un trayecto repleto de sensaciones: desde encontrarse cara a cara con los propios productores y descubrir las experiencias turísticas de las bodegas locales, hasta perderse entre los puestos de un colorido mercado y una variada oferta culinaria pensada para maridar cada etiqueta.
Con entrada libre y gratuita, el público que desee sumergirse en la propuesta enológica podrá adquirir la copa oficial del festival junto a una degustación por un costo de $350. La misma puede reservarse de manera anticipada a través de la plataforma Ticketfácil o comprarse directamente durante la jornada.
Más de diez casas vitivinícolas del país formarán parte del paseo, que estará acompañado de una atmósfera musical con la selección en bandejas de los DJ Pamela Roman y Pablo Dangiolillo, antes de dar paso al espectáculo central de la noche: a las 21 horas, la dupla integrada por Spuntone y Mendaro subirá al escenario con su característico show en vivo para coronar el encuentro.
Festival responsable
Pensando en disfrutar con total tranquilidad, el festival promueve activamente el consumo responsable bajo la premisa "si toma, no maneje". En ese marco, la organización cerró una alianza estratégica con la empresa Cabify, permitiendo a los asistentes acceder a un descuento en sus traslados de ida o vuelta aplicando el código promocional MOSTOVINO.
El valor cultural y gastronómico del evento queda reflejado en el amplio apoyo institucional recibido: Al Paso, vino + gastronomía ha sido oficialmente declarado de interés por el Municipio de Ciudad de la Costa, la Intendencia de Canelones, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Turismo. Una excusa perfecta para acercarse a la costa, copa en mano, y celebrar el talento de la producción uruguaya.