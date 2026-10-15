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Sociedad rifampicina | medicamento | tuberculosis

Escasez mundial

El MSP alertó por falta de rifampicina y pide reservarla para tratamientos insustituibles

El MSP comunicó este miércoles un problema nacional de suministro de rifampicina oral causado por la escasez mundial de materia prima.

MSP alerta que hay un problema nacional de suministro de rifampicina oral.

MSP alerta que hay un problema nacional de suministro de rifampicina oral.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) alertó este miércoles a prestadores y médicos sobre problemas de suministro de rifampicina oral en el mercado uruguayo. La dificultad responde, según el comunicado oficial, a una falta global de materia prima. El laboratorio proveedor estima que el abastecimiento regular podrá restablecerse hacia fines de octubre.

En Uruguay se comercializa una presentación de 300 miligramos bajo receta profesional. Hasta que la situación se normalice, el MSP pidió aplicar criterios de uso racional y reservar el fármaco para pacientes en quienes resulte insustituible. La indicación es para administrar existencias limitadas sin interrumpir tratamientos esenciales.

Rifampicina

La rifampicina es uno de los pilares del esquema de primera línea contra la tuberculosis activa. Se utiliza combinada con otros medicamentos durante períodos prolongados. No completar correctamente el régimen puede causar fracaso terapéutico o recaídas y favorecer la aparición de bacterias resistentes, un problema que afecta al paciente y al conjunto de la salud pública.

La Organización Mundial de la Salud mantiene a la rifampicina entre los componentes centrales de los tratamientos para tuberculosis sensible. Sus guías consolidadas, actualizadas en setiembre, subrayan que la atención debe asegurar combinaciones apropiadas y continuidad. La resistencia a rifampicina define, además, una de las formas de tuberculosis de tratamiento más complejo.

El medicamento también tiene indicaciones registradas en Uruguay para otras infecciones micobacterianas, brucelosis, profilaxis de contactos cercanos de meningitis meningocócica y determinadas infecciones no micobacterianas. La recomendación ministerial es limitar su utilización a indicaciones autorizadas y priorizar los escenarios donde no exista una alternativa de eficacia o seguridad comparable.

Conservar el stock del medicamento

La escasez exige coordinación central. Si cada institución conserva stock sin informar necesidades y consumos, pueden coexistir faltantes críticos en un prestador y unidades sin utilizar en otro. El MSP debería monitorear las existencias, proyectar la demanda hasta fin de mes y establecer un mecanismo rápido de redistribución. También resulta importante asegurar formulaciones y dosis adecuadas para población pediátrica.

Los pacientes no deben modificar ni suspender el tratamiento por su cuenta. La comunicación pública debe ser suficientemente clara para evitar dos riesgos opuestos: minimizar una falta que puede tener consecuencias graves o generar compras preventivas que agraven el desabastecimiento. La rifampicina se dispensa bajo receta, pero la ansiedad puede producir consultas y presiones innecesarias sobre farmacias e instituciones.

La tuberculosis requiere especial atención porque el éxito depende de la adherencia y de la continuidad de todos los componentes indicados. Cuando una dosis no está disponible, la respuesta no puede consistir en improvisar una sustitución. Los equipos tratantes y los programas especializados deben evaluar cada caso según las guías clínicas y el historial del paciente.

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